France: la vidéo d’une violente interpellation largement partagée sur les réseaux sociaux

Dans cette très courte vidéo, d’une dizaine de secondes et dépourvu de son, une voiture surmontée d’un gyrophare percute un homme noir en short et tee-shirt. Deux autres hommes - l’un en uniforme siglé police et l’autre en civil - se précipitent sur lui alors qu’il se relève, le font chuter et l’immobilisent, visage appuyé contre le pavé. L’homme en uniforme lève le bras, comme s’il allait frapper, au moment où la vidéo s’arrête.

Une personne a été placée en garde à vue, a indiqué le parquet, sans préciser s’il s’agissait de l’homme qu’on voit à terre sur les images. «Après expertise psychiatrique», cette personne «a fait l’objet dimanche d’une hospitalisation d’office», a encore précisé le ministère public, sans livrer de détails quant à l’état de santé de l’homme.

Le journal Le Parisien a révélé les faits sous le titre «Refus d’obtempérer à Bagneux: la vidéo d’une arrestation violente largement relayée». Ces images devenues virales sur internet avaient été visionnées dimanche soir près d’un million de fois sur le réseau X, anciennement Twitter.

Samedi, un homme a été interpellé à la limite entre Bagneux et Fontenay-aux-Roses puis placé en garde à vue en raison d’un refus d’obtempérer



L’AFP a pu les géolocaliser et confirmer qu’elles avaient bien été tournées à la frontière entre les villes de Bagneux et de Fontenay-aux-Roses.

La préfecture des Hauts-de-Seine, sollicitée par l’AFP, a indiqué que l’homme qui circulait à deux roues avait «refusé d’obtempérer, grillé un feu puis percuté une voiture de police».

Selon Le Parisien, le conducteur serait ensuite descendu de son deux-roues avant d’être rattrapé par la police.

La préfecture a assuré que l’homme interpellé était «un peu agité, peu cohérent» mais n’était «pas blessé» et avait pour cette raison été présenté à un médecin. Elle a également déclaré que deux policiers avaient été blessés et s’étaient vu prescrire un et sept jours d’incapacité totale de travail (ITT).

La préfecture n’a souhaité faire «aucun commentaire» sur les circonstances de l’interpellation.