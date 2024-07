France: «actes de sabotage» sur le réseau ferroviaire, à quelques heures de la cérémonie d’ouverture des JO

Dans la nuit de jeudi à vendredi, la SNCF a «été victime de plusieurs actes de malveillance concomitants touchant les LGV Atlantique, Nord et Est», a indiqué le groupe ferroviaire public français dans un communiqué, «des incendies volontaires» ont notamment été déclenchés «pour endommager (ses) installations».

En conséquence, la circulation des lignes grande vitesse sur les trois axes cités est «très perturbée». «Nous détournons certains trains sur ligne classique, mais nous allons devoir en supprimer un grand nombre», a affirmé la SNCF. La ligne de TGV Sud-Est n’est elle en revanche «pas touchée», a précisé le groupe.

⚠️Suite à cette attaque massive visant à paralyser le réseau des lignes à grande vitesse, un grand nombre de trains sont détournés ou supprimés. Les voyageurs concernés seront contactés par mail ou SMS. Nous demandons à tous les voyageurs qui le peuvent de reporter leur voyage et… https://t.co/yt5cCtHSqW — SNCF Voyageurs (@SNCFVoyageurs) July 26, 2024

Des équipes de SNCF Réseau «sont déjà sur place pour procéder au diagnostic et débuter les réparations», mais cette «situation devrait durer au moins tout le week-end le temps d’effectuer les réparations», a indiqué l’opérateur.

Cette attaque survient à quelques heures seulement de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques 2024 à Paris, alors que de nombreux voyageurs ont prévu de converger vers la capitale, et qu’un grand nombre de vacanciers est aussi en transit. «C’est une attaque massive d’ampleur pour paralyser le réseau LGV», a précisé le groupe à l’AFP. Une source proche de l’enquête évoque même du «sabotage».

Sur le réseau social X, le ministre délégué aux Transports Patrice Vergriete a «condamné fermement ces agissements criminels qui vont compromettre les départs en vacances de nombreux Français».

Des actes de malveillance coordonnés ont visé cette nuit plusieurs lignes TGV et perturberont fortement le trafic jusqu’à ce week-end. Je condamne fermement ces agissements criminels qui vont compromettre les départs en vacances de nombreux Français. Un grand merci aux équipes de… — Patrice Vergriete (@P_Vergriete) July 26, 2024

Cette «attaque massive» contre le réseau de trains à grande vitesse français, qui va entraîner des perturbations jusqu’à la fin du week-end, affecte 800.000 voyageurs, a affirmé le PDG de la compagnie ferroviaire SNCF Jean-Pierre Farandou lors d’un point de presse.

À ce stade, vers l’ouest et sud-ouest de la France, le trafic est «interrompu sur la ligne grande vitesse entre Paris et Tours et Paris et Le Mans», en raison d’un «acte de malveillance à hauteur de Courtalain» (Eure-et-Loir), selon les informations de trafic disponibles sur le site de la SNCF. En gare de Paris-Montparnasse, les trains au départ affichent jusqu’à 2 heures de retard, voire davantage dans le sens des arrivées.

Sur l’axe Est, la circulation est interrompue sur la ligne à grande vitesse, également en raison d’un «acte de malveillance» à proximité de Pagny-sur-Moselle (Moselle). «Une reprise normale de la circulation est prévue le 27 juillet», selon la SNCF. Sur l’axe Nord, «l’acte de malveillance» a été constaté à la même heure «dans le secteur d’Arras» avec les mêmes conséquences, relève la même source. La reprise y est prévue le 29 juillet.`

Les trains Eurostar depuis Londres et Bruxelles sont également affectés, selon le tableau de bord en ligne de la société. «Tous les clients vont être informés par SMS de la circulation de leurs trains», a précisé le groupe à l’AFP. L’opérateur conseille à «tous les voyageurs de reporter leur voyage et de ne pas se rendre en gare».