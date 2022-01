© Copyright : DR

Après Omicron, voici non pas un nouveau variant du Covid-19, mais une co-infection de ce virus avec celui de la grippe. Faut-il s’inquiéter de cette nouvelle infection, apparue il y a quelques jours en Israël?

Le 30 décembre 2021, un premier cas de Flurona a été détecté par les autorités sanitaires israéliennes. Co-infection de la grippe et du Covid-19, le Flurona qui tire son nom de la contraction des mots «flu» (grippe en anglais) et «coronavirus», a été décelé chez une jeune femme enceinte, non vaccinée contre le coronavirus, rapporte The Times of Israël.

Quelques jours plus tard, c’est au tour de l’Espagne et du Brésil d’annoncer officiellement avoir répertorié leurs premiers cas de Flurona. Si le 3 janvier, les autorités sanitaires de la Catalogne ont tenu à se montrer rassurantes en assurant que «ce n’est pas la norme», qu’il s’agissait de «cas anecdotiques, sans grande pertinence», et sans par ailleurs donner davantage d’informations sur les cas de contamination, au Brésil, les cas ont été répertoriés dans différentes régions.

On recense ainsi à Rio de Janeiro, deux cas dont un adolescent de 16 ans vacciné contre les deux infections, un cas à Sao Paolo et trois autres cas dans la ville de Fortaleza, dont deux enfants âgés d’un an et un homme de 52 ans.

Une co-infection qui n’est pas une première

Bien que l’on parle communément dans la presse de ce cas israélien comme du premier cas recensé à l’échelle mondiale, The Times of Israel conteste ce fait en précisant que «des cas de patients atteints à la fois de la grippe et du Covid-19 sont apparus aux Etats-Unis dès le printemps 2020».

En effet, cette double infection a déjà fait l’objet d’une étude publiée en 2020 dans le Journal of the American Medical Association (JAMA), où était mentionné le fait que des «médecins de plusieurs pays ont signalé des patients testés positifs à la fois pour Covid-19 et pour la grippe». Menée à Wuhan, foyer de l’épidémie en Chine, une autre étude, rapportait par ailleurs que 10 % des plus de 500 patients admis à l’hôpital entre les 28 janvier et 18 février avaient aussi été infectés par la grippe.

Faut-il s’en inquiéter?

Le cas de la jeune femme atteinte par le Flurona est rassurant. Hospitalisée à l’hôpital Beilinson de Petah Tikva, à l’est de Tel Aviv, celle-ci a été atteinte de symptomes bénins et a pu quitter l’hopital dès jeudi. Mais bien qu’il ne s’agisse pas d’un nouveau virus, ni d’ailleurs d’une fusion, mais plutôt d’une co-infection, le flurona inquiète déjà les autorités sanitaires israéliennes qui craignent une augmentation de ces cas, à une période où les deux virus circulent beaucoup et provoquent, une fois combinés, des difficultés respiratoires. Israël connaît en effet depuis quelques semaines une forte hausse des cas de grippe, avec près de 2000 hospitalisations.

Mais en France, certains experts relativisent, à l’instar d’Etienne Decroly, directeur de recherche pour le CNRS à Marseille et membre de la Société française de virologie, qui estime ainsi que le terme même de Flurona est «trompeur». Dans les colonnes du journal Libération, celui-ci précise ainsi que la grippe saisonnière et le Covid-19 étant causés par «deux familles de virus très distinctes», «aucun risque avéré d’émergence d’un virus chimérique, ou de recombinaison entre ces virus, n’a été démontré à ce jour».

Toutefois, les études réalisées sur les infections successives laissent entrevoir que la contraction des virus responsables du Covid et de la grippe favoriseraient l’augmentation des risques de mortalité. Sans compter que les risques de co-infections sont accrus par la circulation désormais massive du variant Omicron, lequel serait capable de bloquer la réponse immunitaire qui se produit normalement après infection par un virus.

Une situation favorisée par un contexte où les restrictions sanitaires contre le Covid-19 ont tendance à se relâcher, en comparaison à l’année précédente où les cas de grippe et autres maladies respiratoires étaient en forte baisse, grâce à ces mêmes restrictions.