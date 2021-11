© Copyright : Hicham Ferchi - MAP

Depuis hier, jeudi 25 novembre 2021, le vaccin contre la grippe saisonnière est disponible dans les pharmacies, pour tous, et sans prescription médicale. Tous ceux qui souhaitent se faire vacciner peuvent donc s’en procurer.

Présenter une ordonnance médicale n’est plus nécessaire pour aller chercher le vaccin contre la grippe saisonnière en pharmacie, commercialisé au public au prix de 125,30 dirhams. Toutefois, l'injection devra toujours se faire par un professionnel de la santé, les pharmaciens n’étant pas autorisés à administrer dans les officines où ils exercent les vaccins, indique, dans une déclaration pour Le360, le Dr Hamza Guedira, président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.

Il rappelle à ce titre les dernières recommandations du ministère de la Santé et de la Protection sociale, selon lesquelles, il n’y a pas de délai minimal à respecter entre une vaccination contre la grippe et une vaccination contre le Covid-19.

Notre interlocuteur a également tenu à souligner qu’en dehors du respect rigoureux des mesures barrières, d’hygiène et de distanciation physique, permettent de prévenir à la fois le Covid-19 et la grippe, la vaccination annuelle contre la grippe reste le moyen le plus efficace de se protéger, étant donné qu’il permet de réduire les formes graves de cette infection.

Plus de 250.000 doses disponibles sur le marché

Pour la saison grippale 2021-2022, Sanofi Pasteur, qui fournit le Royaume en vaccin antigrippal, mettra pour la deuxième année consécutive sur le marché marocain le sérum quadrivalent (Vaxigrip Tetra), selon une source de Sanofi Maroc-Tunisie-Libye, contactée par Le360.

Ce vaccin contient quatre souches de virus grippaux tués (aucun germe vivant) et permet une protection élargie et une meilleure adéquation à l’évolution épidémiologique.

Entre 250.000 et 300.000 doses seront destinées au marché privé (grossistes répartiteurs et pharmacies d’officine). Concernant le marché public, Sanofi Pasteur répond via son partenaire l’Institut Pasteur du Maroc à un appel d’offres annuel lancé par le ministère de la Santé.

Grippe: symptômes, contagion, personnes à risques...

De son côté, le Dr Boubker Driouch, médecin généraliste exerçant à Casablanca, explique que la campagne de vaccination contre la grippe, ce virus que tout le monde peut attraper et transmettre à son entourage, se déroule dans un contexte sanitaire incertain, encore très marqué par l'épidémie du Covid-19.

Pour ce qui est des modes de transmission de la grippe, ce médecin généraliste indique que le virus de la grippe se transmet par l'inhalation de gouttelettes de salive, de postillons ou d'éternuements émis par une personne infectée.

Cette grippe saisonnière se caractérise par l’apparition soudaine de fièvre, de toux, de céphalées, de douleurs musculaires et articulaires, d’un malaise généralisé, des maux de gorge et d’écoulements nasaux.

Ce médecin ajoute que la grippe est une infection respiratoire qui peut entraîner chez les personnes à risques, notamment les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans, les personnes âgées et/ou souffrant de maladies chroniques, des complications graves, telles qu’une pneumonie ou l’aggravation d’une maladie chronique déjà existante. D’où l’importance du vaccin. "Il faut, toutefois, se concerter avec le médecin traitant", insiste-t-il.

Les vaccins contre la grippe saisonnière sont utilisés depuis plus de 50 ans. Ils ont été administrés à des millions de personnes et sont sûrs. "Il y a assez de recul et d’études scientifiques sur ces sérums. Ils protègent les personnes fragiles contre le syndrome grippal, notamment en période de pandémie", conclut le médecin.