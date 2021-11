© Copyright : MAP

L’administration d’une troisième dose chez les personnes ayant été infectées par le Covid-19 doit être différée. C’est ce qu’indique le ministère de la Santé et de la Protection sociale dans un document portant sur des situations particulières de vaccination.

Dans un document officiel daté d’hier, vendredi 5 novembre 2021, le ministère de la Santé et de la Protection sociale affirme que la vaccination doit être différée chez les personnes dont l'infection par le SARS-CoV-2 est en cours.

Le délai à respecter pour administrer la troisième dose est donc de quatre semaines après l'apparition des symptômes, à condition que le patient soit rétabli et que le délai entre la deuxième et la troisième dose soit de 6 mois et plus. Pour les personnes asymptomatiques, le même délai de quatre semaines est à respecter à partir de la date de résultat positif du test PCR, indique le département de Khalid Aït Taleb.

Pour ce qui est de la co-vaccination contre la grippe et le Covid-19, le ministère de la Santé et de la Protection sociale ne préconise aucun délai entre les deux. Cette pratique ne compromet ni l'efficacité vaccinale des sérums, ni leur profil de tolérance.

A noter que jusqu'à présent, le ministère de la Santé n'a pas encore donné le coup d'envoi de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière.