International

Des ONG appellent à bannir l’expansion des énergies fossiles des fonds «verts»

Des habitants profitent du lac Balkhash dans la ville de Balkhash, avec la fonderie de cuivre Kazakhmys en arrière-plan, le 18 juin 2024

Des habitants profitent du lac Balkhash dans la ville de Balkhash, avec la fonderie de cuivre Kazakhmys en arrière-plan, le 18 juin 2024. AFP or licensors

Des ONG et experts ont appelé mardi à exclure des placements financiers considérés comme durables en Europe les entreprises qui investissent dans le développement des énergies fossiles.

Par Le360 (avec AFP)
Le 30/09/2025 à 08h08

Plus de 120 signataires, dont l’ONG Reclaim Finance, le collectif Notre affaire à tous ou le climatologue Jean Jouzel, ont fait cette demande dans une lettre ouverte à la Commission, en vue de la révision du règlement européen sur la transparence de la finance durable.

Connu sous son acronyme anglais SFDR, cette réglementation oblige depuis 2021 les établissements financiers à classer leurs produits vendus dans l’UE selon trois grandes catégories.

Les fonds classés «article 9», le plus haut niveau d’exigence, doivent avoir un objectif d’investissement durable, tandis que ceux classés «article 8» doivent respecter des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), moins contraignants. Enfin, les fonds «article 6» ne respectent aucune de ces obligations.

Cette réglementation est censée favoriser les placements dans les activités «durables», mais est jugée trop floue voire permissive, et diverses organisations, y compris des autorités et régulateurs du secteur financier, ont appelé à revoir en profondeur les catégories.

«Si la Commission européenne souhaite véritablement lutter contre le greenwashing dans le secteur financier, elle doit au minimum exclure le développement des énergies fossiles de l’ensemble des catégories de fonds durables», a plaidé Paul Schreiber, analyste chez Reclaim Finance, dans un communiqué.

Cette année, le gendarme boursier européen, l’Esma, a déjà obligé les fonds qui utilisent les termes «ESG» ou «durable» dans leur nom à exclure les entreprises dont plus de 1% des revenus sont liés au charbon ou 10% au pétrole.

Par Le360 (avec AFP)
Le 30/09/2025 à 08h08
#ONG#Energies fossiles

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Du champ à l’assiette: comment les énergies fossiles dictent l’agriculture et l’alimentation au Maroc

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Trump, l’Afrique et les énergies fossiles: qui gagne, qui perd dans ce revirement géopolitique?

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

L’«ère de l’électricité» renouvelable déferle dans un monde encore épris d’énergies fossiles

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Transition énergétique: pourquoi la sortie des fossiles est une aubaine pour l’Afrique

Articles les plus lus

1
Trump, un «débile», un «cowboy», «sa place est à l’asile»: quand la diplomatie algérienne sombre dans la bouffonnerie
2
Sit-in des jeunes de la génération Z: des revendications légitimes mais gare à la manipulation
3
Le prince héritier Moulay El Hassan préside l’ouverture de la 16e édition du Salon du cheval d’El Jadida
4
Gad Le Magnifique
5
Rassemblements GenZ212: l’intervention des forces de l’ordre expliquée par un expert sécuritaire
6
Algérie: pour la première fois depuis le début de ses bavardages périodiques, Tebboune passe sous silence le Maroc et le Sahara
7
Le régime d’Alger accusé à nouveau par le Mali d’être «un exportateur du terrorisme»
8
D’Amina Filali à Imane, le drame au féminin face à l’esprit de la loi
Revues de presse

Voir plus