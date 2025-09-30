Des ONG appellent à bannir l’expansion des énergies fossiles des fonds «verts»

Des habitants profitent du lac Balkhash dans la ville de Balkhash, avec la fonderie de cuivre Kazakhmys en arrière-plan, le 18 juin 2024. AFP or licensors

Plus de 120 signataires, dont l’ONG Reclaim Finance, le collectif Notre affaire à tous ou le climatologue Jean Jouzel, ont fait cette demande dans une lettre ouverte à la Commission, en vue de la révision du règlement européen sur la transparence de la finance durable.

Connu sous son acronyme anglais SFDR, cette réglementation oblige depuis 2021 les établissements financiers à classer leurs produits vendus dans l’UE selon trois grandes catégories.

Les fonds classés «article 9», le plus haut niveau d’exigence, doivent avoir un objectif d’investissement durable, tandis que ceux classés «article 8» doivent respecter des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), moins contraignants. Enfin, les fonds «article 6» ne respectent aucune de ces obligations.

🚨 Toxic bond alert! @Natixis from @GroupeBPCE, @HSBC and @Barclays issued 2 bonds for @TotalEnergies, worth more than 2.5 bn € in total, despite its oil & gas expansion projects.



📢 Calling on them to stop financing fossil fuel developers including through bond structuring. pic.twitter.com/QS8kknXYFw — Reclaim Finance (@ReclaimFinance) November 19, 2024

Cette réglementation est censée favoriser les placements dans les activités «durables», mais est jugée trop floue voire permissive, et diverses organisations, y compris des autorités et régulateurs du secteur financier, ont appelé à revoir en profondeur les catégories.

«Si la Commission européenne souhaite véritablement lutter contre le greenwashing dans le secteur financier, elle doit au minimum exclure le développement des énergies fossiles de l’ensemble des catégories de fonds durables», a plaidé Paul Schreiber, analyste chez Reclaim Finance, dans un communiqué.

.@marinetondelier : "Le Fonds vert, c'est un fonds qui a deux ans, et ils en ôtent 60% du budget. Ils sont en train de raboter tous les derniers remparts à la crise environnementale et sociale." #le69Inter pic.twitter.com/6fpBlFohdP — France Inter (@franceinter) October 11, 2024

Cette année, le gendarme boursier européen, l’Esma, a déjà obligé les fonds qui utilisent les termes «ESG» ou «durable» dans leur nom à exclure les entreprises dont plus de 1% des revenus sont liés au charbon ou 10% au pétrole.