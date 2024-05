Déjà disponible en Corée du Nord et en Afghanistan, le paiement en ligne bientôt possible en Algérie

Grande première en Algérie! Le pays emboîte enfin le pas à des pays réputés à la traîne en matière de digitalisation, comme la Corée du Nord et l’Afghanistan, en décidant de rendre opérationnel le service de paiement électronique.

L’annonce en a été faite par Nawel Taleb, directrice du développement du paiement électronique à la Banque de développement local (BDL), qui a fait part de la volonté de l’établissement bancaire de «lancer le paiement électronique à l’échelle internationale, à même de permettre d’effectuer des achats sur des sites Internet algériens, et d’effectuer des paiements électroniques à partir de l’étranger».

Dans une déclaration à l’agence officielle algérienne APS, la responsable a déclaré que «ce service est le premier du genre en Algérie» et qu’il «permettra aux étrangers ainsi qu’aux membres de la communauté nationale à l’étranger de faire des réservations d’hôtel, par exemple, et des achats sur des sites algériens en utilisant le e-paiement».

«Enfin en Algérie. Le paiement par cartes “Visa” et “MasterCard” sur les sites locaux sera prochainement possible», se félicite à son tour un média algérien de grande diffusion, annonçant la nouvelle comme l’innovation de la décennie.

Ce «pas de géant» que l’Algérie s’apprête à franchir dans le domaine de la monétique a été pourtant accompli depuis plusieurs années dans deux pays considérés comme les plus fermés du monde et les plus réfractaires aux nouvelles technologies, en l’occurrence la Corée du Nord et l’Afghanistan.

Dans la Corée de Kim Jong-Un, la possibilité d’effectuer des paiements électroniques à l’intérieur du pays, avec une carte bancaire ou un téléphone portable, est déjà une réalité appréciée par les jeunes. «De plus en plus de Nord-Coréens utilisent des services de paiement électronique, tels que des applications de paiement en ligne et des paiements hors ligne utilisant des codes QR», avait constaté il y a près d’un an Daily NK, média en ligne basé à Séoul, en République de Corée.

Idem dans le pays des Talibans. Il y a plusieurs années, l’Afghan United Bank avait en effet présenté une «MasterCard Premium All in One Card, qui a la fonctionnalité d’être utilisée via un guichet automatique bancaire, un point de vente et sur Internet», apprend-on sur son site officiel.

«L’Algérie nouvelle» du duo Tebboune-Chengriha est décidément bien plus opaque qu’on ne le croit. Cette bunkérisation du pays est en fait un cache-misère. Et dire que certains Algériens s’étonnent encore que les BRICS n’aient même pas shortlisté leur pays, en dépit des supplications et des propos obséquieux du président Tebboune. Les BRICS ne pouvaient raisonnablement pas traîner un boulet qui les tire vers le monde d’il y a cent ans.