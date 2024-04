Franchises: à peine ouvert, un KFC financé par les Emirats ferme boutique en Algérie

L’enseigne américaine KFC, ouverte le dimanche 14 avril, a rapidement suscité une polémique, conduisant à un sit-in improvisé devant le premier restaurant de la chaîne en Algérie, dans la capitale, et appelant au boycott de la marque.

Situé à Alger, plus précisément dans le quartier des Bois des Cars à Delly Brahim, le restaurant s’étend sur une superficie de 400 m2, précise l’hebdomadaire Challenge. Il a accueilli ses premiers clients dans l’après-midi du dimanche 14 avril, attirant une foule importante désireuse de découvrir les spécialités de la marque, principalement axées sur le poulet frit. La joie fut de courte durée, KFC ayant été accusé de soutien financier à Israël.

Dès la soirée de mardi à mercredi, les autorités de la wilaya d’Alger ont ordonné le retrait de l’enseigne du haut de la bâtisse, sous le regard des passants et des automobilistes. Si le restaurant a continué de servir depuis, c’est sans sa bannière et avec une devanture dépourvue de tout renvoi à la marque.

Autre curiosité de cet opening mort-né, il s’agit d’un investissement…émirati. C’est ce que souligne le magazine L’Observateur du Maroc et d’Afrique. «C’est une marque américaine, certes, mais ce ne sont pas les Américains qui l’ont installée. C’est le groupe émirati Azadea», lit-on.

«Des émirats qui investissent en Algérie quoi de plus normal! Sauf que ces derniers temps, le pouvoir algérien et ses médias ont largement critiqué les Emirats Arabes Unis, pour des raisons que personne ne connaît encore. Des critiques très acerbes allant parfois jusqu’à des accusations de complot contre le régime militaire algérien», s’exclame L’Observateur du Maroc et d’Afrique.

Azadea est une entreprise de vente au détail qui possède et exploite plus de 40 franchises internationales dans les domaines de la mode et des accessoires, de l’alimentation et des boissons, de l’ameublement, des articles de sport, du multimédia, de la beauté et des cosmétiques au Moyen-Orient et en Afrique.

Avec plus de 13.500 employés, l’entreprise dispose d’une infrastructure comprenant plus de 700 magasins dans 14 pays dont l’Algérie, Bahreïn, la Côte d’Ivoire, Chypre, l’Égypte, le Ghana, la Jordanie, l’Arabie Saoudite, le Kenya, le Koweït, le Liban, Oman, le Qatar et les États-Unis. Émirats Arabes.