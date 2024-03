Misère, flicage, harcèlement: «J’irai dormir chez vous» en Algérie ou quand Antoine de Maximy découvre la Corée... de l’Est

Filé, pisté, censuré et surveillé 24h/24 et 7j/7 par la gendarmerie, la police, les barbouzes, les indics et les ratons laveurs, Antoine de Maximy a dû se plier en quatre en Algérie pour réaliser un reportage des plus ordinaires qui consiste, purement et simplement, à aller diner et passer la nuit chez une famille, principe d’une émission mondialement connue et dont il est l’auteur depuis 2004. Objectif: faire valoir le mode de vie des populations locales et leurs traditions en côtoyant, caméra à l’épaule, les petites gens de la société. Il s’agit aussi, in fine, d’un joli coup de promotion pour le peuple et le pays d’accueil.

🇩🇿 À Ghardaïa, Antoine essaie de convaincre ce policier en civil pour aller dîner chez un habitant !



▶️ J’irai dormir chez vous, à voir sur RMC Découverte, et à revoir sur RMC BFM Play ➡️ https://t.co/qqeVMJxmS4 pic.twitter.com/NdUgb7U4zp — RMC Découverte (@RMCDecouverte) March 9, 2024

Mais le régime algérien ne l’entend pas de cette oreille. Il a préféré véhiculé (malgré lui ou exprès?) l’image d’un système qui faire vivre sa population dans une sorte de galaxie coupée du monde et en autarcie, à l’image de la Corée du Nord. Antoine de Maximy s’y est donc rendu 15 jours durant, à Oran, Ghardaïa ou encore Djanet. Là-bas, le jovial reporter ne l’était plus parce qu’il a dû faire face à un vrai schmilblick sécuritaire, un mélange de la Securitate et de la Stasi communistes à la sauce algérienne.

Le but du régime en place était d’intimider et d’empêcher le journaliste de faire correctement son travail, lequel travail a, au final, dévoilé l’image d’un pays où tout va à vau-l’eau, contrairement au wording officiel qui tente de vendre à l’international une version complètement biaisée de la réalité. «J’ai le droit de filmer, et en même temps je n’ai pas le droit d’aller chez les gens. C’est paradoxal», s’est-il étonné, non sans amertume.

<<J'irai dormir chez vous >>

Une émission télévision française de documentaire animée par Antoine De Maximy qui s'est fixé comme objectif d'aller à la rencontre des habitants de tous les pays du monde et accessoirement de passer la nuit chez eux. Pour cela, il a décidé de partir… pic.twitter.com/jXL3fohL5v — kalima (@KarimnajiKarim) March 6, 2024

N’ayant passé qu’une seule et unique nuit chez une famille pendant un séjour de deux semaines, Antoine de Maximy n’a pas pu vraiment digérer son choc après sa découverte de la vraie Algérie, un pays où «les femmes ne peuvent regarder qu’avec un œil seulement», où on vous demande de l’argent et d’acheter de la viande pour pouvoir vous assoupir chez un Algérien, où vous ne pouvez pas passer une seule nuit chez un citoyen lambda si vous êtes «étranger», et où la maréchaussée, la police et les autorités vous traquent sans discontinuer comme si vous étiez un criminel transfrontalier recherché par Interpol.

L’insondable hiatus entre le Maroc et l’Algérie

«Le Maroc, c’est le pays le plus accueillant que j’ai visité (…) Les gens sont incroyablement accueillants. Ils veulent que tu viennes chez eux. Tout le temps et pratiquement tous. Le Maroc reste l’un des épisodes les plus chaleureux et l’un des pays les plus sympas que j’ai parcourus.» Ce témoignage, Antoine de Maximy l’a répété au moins trois fois sur les plateaux télé.

📺🇫🇷 - L'émission française 'Jirai dormir chez vous'



Depuis 20 ans, Antoine de Maximy parcourt la planète dans le but de dormir chez l'habitant.



Dès 2005, il se rendit au Maroc tester l'hospitalité des habitants. En 2024, il décide de se rendre en Corée de l'Est 🇩🇿.😂😭 https://t.co/m9I8w9sgYx pic.twitter.com/PZr3EeMG9y — Sahara occidental marocain (@NordSud99) March 2, 2024

En 2005, l’animateur s’était rendu au Maroc, où il a pu se rendre librement dans différents endroits, notamment à Fès, avant d’aller dans un douar, à la rencontre d’un simple paysan amazigh, francophone par-dessus le marché. Là-bas, il a filmé l’une des séquences les plus mythiques de l’émission. Cette dernière était, entre autres, révélatrice de l’esprit d’hospitalité et de partage notoires qui distinguent les Marocains.

S’il fallait une preuve de l’hospitalité marocaine‼️



Après un passage dans 57 pays, Antoine de Maximy, le routard/animateur TV avec son émission de découverte «j’irai dormir chez vous» évoque le pays le plus accueillant…et devinez qui⁉️ c’est le Maroc… pic.twitter.com/Un9ljZPRuG — Momo (@MohammedAloui04) December 29, 2021

Abdou Semmar, journaliste algérien en exil depuis 2019 et patron du site Algérie Part, a poussé un énième cri d’orfraie sur YouTube à propos des méthodes employées par le régime algérien contre son propre peuple. «L’émission confirme définitivement l’image chaotique de l’Algérie dans le monde. Cet épisode a aggravé l’image catastrophique de notre pays. Il a passé 15 jours, il n’a pu dormir que chez un seul Algérien en Kabylie et a fait la sieste à Djanet. C’est tout ce qu’il a pu faire. Antoine de Maximy n’a pas pu faire son travail, il a été empêché par un flicage tout simplement honteux et humiliant», a-t-il tonnée.

Selon lui, «les témoignages filmés par le journaliste à Ghardaïa et Djanet font honte à l’Algérie. Il a fait 65 pays. Il a passé plus de 250 nuits dans des foyers répartis sur l’ensemble du continent. Jamais il ne s’est rendu dans un pays où les services de sécurité viennent l’empêcher de dormir chez les gens, les menacent et leur interdisent d’inviter chez eux le célèbre reporter.»

Très remonté contre le président algérien Abdelmajid Tebboune et la chape de plomb de l’armée, Abdou Semmar a poursuivi: «Donnez-moi un pays qui interdit à sa population d’inviter à diner chez elle un étranger? C’est la Corée du Nord. On est en Corée du Nord. Nous sommes une dictature atroce, dégoûtante, dégueulasse, une caserne à ciel ouvert. Notre population est étouffée, l’étranger chez nous est suspecté et indésirable. Nous sommes un pays fermé, une prison à ciel ouvert.»

«Les dirigeants algériens disent qu’ils ont vaincu le terrorisme et que l’Algérie est une puissance régionale et meilleure que le Maroc, la Tunisie et tous les pays africains. Antoine de Maximy était venu dans une caserne. C’est ça la réalité de l’Algérie, un pays très pauvre où la population n’a plus d’argent pour organiser un déjeuner ou un diner pour honorer un invité. Où est l’argent du pétrole, du gaz et la prospérité économique que vous avez promis avec la nouvelle Algérie? Et puis on s’étonne pourquoi le Maroc accueille plus de gens, pourquoi il est plus aimé, pourquoi la Tunisie et l’Égypte sont plus appréciés? Parce que ce sont des pays plus ouverts que nous», a-t-il tempêté.