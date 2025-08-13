Berlin, Londres et Paris prêts à réimposer les sanctions contre l’Iran

Un drapeau iranien flotte devant le consulat iranien, où les diplomates iraniens rencontrent leurs homologues allemand, britannique et français pour une reprise des négociations sur le nucléaire, sur fond d'avertissements selon lesquels les trois puissances européennes pourraient déclencher des sanctions « snapback » prévues par l'accord de 2015, à Istanbul, en Turquie, le 25 juillet 2025. Cette réunion sera la première depuis l'attaque israélienne contre l'Iran à la mi-juin, qui a déclenché une guerre de 12 jours et ciblé des sites nucléaires et militaires clés. (Photo de Yasin AKGUL / AFP). AFP or licensors

Dans ce courrier obtenu par l’AFP et confirmant une information du quotidien Financial Times, les trois ministres des Affaires étrangères soulignent avoir «clairement indiqué que si l’Iran ne souhaite pas parvenir à une solution diplomatique avant fin août 2025, ou ne saisit pas l’opportunité d’une prolongation», ils sont «prêts à déclencher le mécanisme» permettant de rétablir l’ensemble des sanctions internationales à l’encontre de l’Iran.

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, ses homologues français Jean-Noël Barrot et britannique David Lammy se disent néanmoins «pleinement engagés en faveur d’une résolution diplomatique de la crise provoquée par le programme nucléaire iranien et poursuivront leurs échanges en vue de parvenir à une solution négociée».

La lettre adressée au secrétaire général de l’ONU, António Guterres, et au Conseil de sécurité intervient deux mois après des frappes israéliennes et américaines sur des sites nucléaires en Iran qui ont mis un coup d’arrêt aux négociations entamées entre Téhéran et Washington d’une part et aux discussions avec le E3 -- les trois pays européens -- d’autre part.

Après les frappes américaines contre trois sites d’enrichissement nucléaire iraniens, dimanche 22 juin, l’Iran a riposté en envoyant des missiles sur Israël. Les villes de Tel-Aviv et d'Haïfa ont été touchées. #JT13h pic.twitter.com/ThHtRa3UzP — franceinfo (@franceinfo) June 22, 2025

À la suite de cette guerre des 12 jours, l’Iran avait suspendu sa coopération, déjà limitée, avec l’agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

Mais le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi avait annoncé dimanche qu’un directeur général adjoint de l’agence était attendu lundi à Téhéran pour discuter d’un nouveau cadre de coopération.

M. Araghchi avait lui-même envoyé un courrier à l’ONU le mois dernier dans lequel il avait affirmé que le E3 n’avait pas de légitimité à réenclencher le mécanisme de sanctions.

In a letter addressed to UNSG @Antonioguterres, the President of the Security Council, EU High Rep Kaja and members of the UN Security Council, I have outlined why the E3 lacks any legal, political, and moral standing to invoke the mechanisms of the JCPOA and UN Resolution 2231… — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 20, 2025

En guise de réponse, les ministres allemand, britannique et français écrivent dans leur lettre adressée mardi que ces affirmations sont «infondées».

Les trois pays, en tant que participants au traité de 2015 connu sous l’acronyme JCPOA, «seraient clairement et sans ambiguïté juridiquement justifiés d’utiliser les dispositions pertinentes de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies pour déclencher le mécanisme», arguent-ils.

La France, le Royaume-Uni et l’Allemagne sont, avec les Etats-unis, la Chine et la Russie, membres d’un accord sur le nucléaire conclu avec l’Iran en 2015 qui prévoyait d’importantes restrictions au programme nucléaire iranien, en échange d’une levée progressive des sanctions de l’ONU.

Les États-Unis se sont retirés unilatéralement de ce texte en 2018 et ont réimposé leurs sanctions mais les pays du E3 avaient assuré leur attachement à cet accord et affirmaient vouloir poursuivre les échanges commerciaux avec l’Iran.

Les sanctions onusiennes et européennes n’ont donc pas été rétablies.

Dans leur lettre, les ministres font la liste «non exhaustive» des engagements nucléaires pris dans le cadre de l’accord qui avait été signé en 2015 que «l’Iran n’a pas respectés», en particulier l’accumulation d’un stock total d’uranium enrichi, «plus de 40 fois» supérieur à la limite fixée par le traité.