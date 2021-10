© Copyright : DR

Après avoir fait preuve d’un immense courage en tentant de sauver deux enfants qui étaient tombés dans un étang, Mohamed Otmani a tragiquement trouvé la mort.

Jeudi 28 octobre 2021, Mohamed Otmani, 44 ans, s’est noyé alors qu’il essayait de sauver deux frères âgés de 6 et 11 ans. Selon les éléments de l’enquête en cours, les deux enfants avaient sauté dans un étang pour récupérer leur ballon. «Le plus jeune a probablement sauté en premier, suivi par son frère», indique la porte-parole du parquet de l’arrondissement Bruxelles-Hal-Vilvorde où se sont déroulés les faits. Ce sont les cris de détresse des enfants, ceux-ci n’arrivant plus à sortir de l’eau, qui ont alerté Mohamed Otmani qui passait non loin de là.

Le bon samaritain n’a pas hésité une seconde et selon les enquêteurs «a sauté, après avoir été alerté par des appels à l’aide d’autres jeunes». Le sauvetage a malheureusement tourné au drame pour Mohamed Otmani qui s'est noyé au cours de sa tentative de sauver les deux enfants. Ainsi, précise le site d'information L'avenir, «un autre homme a pu extraire le passant et l’enfant de 11 ans. Le garçon est en hypothermie mais vivant, tandis que le premier homme est décédé». L’enfant de 6 ans, quant à lui, a également pu être sorti de l’eau et a dû être réanimé.

Pour l’heure, aucune preuve d’intention malveillante n’a été trouvée par le ministère public et le laboratoire médico-légal, dans le cadre de l’enquête, qui pourrait justifier les circonstances de la mort de Mohamed Otmani. Il se pourrait que la profondeur surprenante de l’étang qui tient lieu de bassin d’incendie pour une maison de repos à proximité soit à l’origine de ce drame.

Natif de la ville de Berkane

Sincères condoléances à ses proches et sa belle famille qui habite à 2 pas de la maison communale d'Anderlecht

إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/mSLPOCJpjP — L'Oriental Marocain (@OrientaleMaroc) October 29, 2021



Sur Twitter, la toile marocaine a rendu un vibrant hommage à Mohamed Otmani, originaire de Berkane et mort en héros en cette funeste journée.