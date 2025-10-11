Presse: le directeur d’El Jadida Express suspendu un an pour manquements déontologiques

La Commission de déontologie et des affaires disciplinaires, relevant de la Commission provisoire chargée de la gestion du secteur de la presse et de l’édition, a décidé, lors de sa réunion tenue le 10 octobre 2025 au siège du Conseil national de la presse à Rabat, de retirer pour une durée d’un an la carte de presse du directeur de publication du site d’information El Jadida Express.

Cette décision fait suite à la diffusion, par ledit site électronique, d’une vidéo contenant un appel explicite à la violence et au meurtre, ainsi que la publication d’images et de déclarations de mineurs, en violation des dispositions de la Charte de déontologie de la profession journalistique.

Le site avait en effet diffusé, le mercredi 1er octobre 2025, une séquence vidéo montrant un jeune appelant à l’usage de la violence dans le cadre des manifestations survenues dans certaines villes du Royaume. La vidéo comportait également des propos d’enfants mineurs, publiés sans respect de leur droit à la protection juridique et morale.

Conformément à la procédure d’auto-saisine prévue par le règlement intérieur du Conseil national de la presse, et sur la base des dispositions de la loi n°90.13 portant création du Conseil, le dossier a été soumis à la Commission de déontologie.

Après audition du directeur de publication du site El Jadida Express et examen approfondi des faits, la Commission a conclu que la publication en question constitue une violation manifeste du troisième article de la section de la Charte de déontologie, relative à la responsabilité envers la société, qui interdit la glorification de la violence, du crime et du terrorisme, ainsi que du neuvième article, qui impose la protection des mineurs et de leur image contre toute exploitation médiatique ou atteinte à leur dignité.