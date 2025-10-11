Médias

Presse: le directeur d’El Jadida Express suspendu un an pour manquements déontologiques

Le siège du Conseil national de la presse (CNP), à Rabat.

Le siège du Conseil national de la presse (CNP) à Rabat.. DR

La Commission de déontologie et des affaires disciplinaires, relevant de la Commission provisoire chargée de la gestion du secteur de la presse et de l’édition, a sanctionné le directeur de publication du site d’information El Jadida Express en décidant de lui retirer sa carte de presse pour une durée d’un an. Cette mesure intervient après la diffusion par le média d’une vidéo jugée contraire aux principes éthiques de la profession.

Par La Rédaction
Le 11/10/2025 à 09h31

La Commission de déontologie et des affaires disciplinaires, relevant de la Commission provisoire chargée de la gestion du secteur de la presse et de l’édition, a décidé, lors de sa réunion tenue le 10 octobre 2025 au siège du Conseil national de la presse à Rabat, de retirer pour une durée d’un an la carte de presse du directeur de publication du site d’information El Jadida Express.

Cette décision fait suite à la diffusion, par ledit site électronique, d’une vidéo contenant un appel explicite à la violence et au meurtre, ainsi que la publication d’images et de déclarations de mineurs, en violation des dispositions de la Charte de déontologie de la profession journalistique.

Lire aussi : Réorganisation du CNP et réforme du statut des journalistes professionnels: ce qu’en pense l’ANME

Le site avait en effet diffusé, le mercredi 1er octobre 2025, une séquence vidéo montrant un jeune appelant à l’usage de la violence dans le cadre des manifestations survenues dans certaines villes du Royaume. La vidéo comportait également des propos d’enfants mineurs, publiés sans respect de leur droit à la protection juridique et morale.

Conformément à la procédure d’auto-saisine prévue par le règlement intérieur du Conseil national de la presse, et sur la base des dispositions de la loi n°90.13 portant création du Conseil, le dossier a été soumis à la Commission de déontologie.

Après audition du directeur de publication du site El Jadida Express et examen approfondi des faits, la Commission a conclu que la publication en question constitue une violation manifeste du troisième article de la section de la Charte de déontologie, relative à la responsabilité envers la société, qui interdit la glorification de la violence, du crime et du terrorisme, ainsi que du neuvième article, qui impose la protection des mineurs et de leur image contre toute exploitation médiatique ou atteinte à leur dignité.

Par La Rédaction
Le 11/10/2025 à 09h31
#Presse#Presse#El Jadida

LEs contenus liés

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Réorganisation du CNP et réforme du statut des journalistes professionnels: ce qu’en pense l’ANME

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Dérapages de «Charlie Hebdo» et «Libération»: le CNP saisit le Conseil français de déontologie journalistique et de médiation

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Vidéo. Presse: le CNP propose une académie de formation pour relever le niveau des compétences

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Vidéo. Médias: parité, fonctions, salaires des journalistes…: voici les résultats d’une étude inédite du CNP

Articles les plus lus

1
Ouverture du Parlement: développement local et justice sociale au cœur du discours du Roi
2
Fumer au Maroc: quand la loi part en fumée
3
Un discours d’État et non de circonstance: la vision royale de la justice sociale
4
Accord agricole Maroc-UE: Politique d’abord!
5
Casablanca: en très petit nombre, des jeunes de la génération Z réitèrent leurs revendications
6
«Chergui 2025»: l’Algérie fulmine à l’annonce, se tait à la manœuvre
7
Nouvelles règles de la sécurité sociale: le détail des indemnités exonérées
8
Algérie: pour la 4ème année consécutive, l’armée s’octroie plus de 20% du budget général de l’État
Revues de presse

Voir plus