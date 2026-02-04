Médias

L’œil de Gueddar. Inondations: quand les ministres se défilent

Par Khalid Gueddar
Le 04/02/2026 à 16h49

Le dessin de Gueddar.

#inondations#parlement#ministres#Khalid Gueddar#intempéries

