L’œil de Gueddar. Berrechid, l’amer avant-goût du manque d’eau potable au pays

Par Khalid Gueddar
Le 27/08/2025 à 15h55
Dessin de Gueddar.

Dessin de Gueddar.

#Eau potable#Berrechid

