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L’œil de Gueddar. Affaire Abderrahim Fakir en Italie: la bavure de trop

Par Khalid Gueddar
Le 22/07/2026 à 16h15
Dessin de Khalid Gueddar.

Dessin de Khalid Gueddar.

#Abderrahim Fakir#Italie#Violences policières#Khalid Gueddar

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