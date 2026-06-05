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L’Aïnouche du jour: en Algérie, la rente mémorielle s’arrête là où commence le petit confort parisien des mioches du «Système»

Par Ghilas Aïnouche
Le 05/06/2026 à 09h48
Dessin de Ghilas Aïnnouche.

Dessin de Ghilas Aïnouche.

#Ghilas Aïnouche#Algérie#France#Régime algérien

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