Raccordement aux réseaux d’eau potable et d’électricité jusqu’à El Guergarate, urbanisation et infrastructures reliant les principaux centres urbains et de multiples projets socio-économiques… 47 ans après la Marche Verte, le Sahara marocain n’a plus rien à voir avec ce qu'il a été sous le protectorat espagnol. La preuve, en récit et en images.