L'Association marocaine des médias et des éditeurs (ANME) a salué la teneur du discours prononcé par le roi Mohammed VI à l'occasion de sa présidence de l'ouverture de la 1ère session de la 2e année législative de la 11e législature.

L'Association marocaine des médias et des éditeurs (ANME) annonce, dans un communiqué diffusé vendredi 14 octobre 2022, avoir accueilli avec grande satisfaction le contenu et les orientations du discours du roi Mohammed VI à l'occasion de sa présidence de l'ouverture de la 1ère session de la 2e année législative de la 11e législature.

L'ANME indique que le Souverain a exprimé, dans son discours, les véritables préoccupations du peuple marocain et de ses différentes forces vives. Le roi a également établi un diagnostic, proposé des solutions et rappelé les procédures et les responsabilités du Parlement, du gouvernement ainsi que des autres institutions nationales dans le contexte actuel.

Le discours royal, poursuit l’ANME, a résumé les problèmes et les défis les plus importants auxquels le Maroc sera confronté dans les années à venir, notamment la rareté de l’eau et les questions liées à l'investissement et au climat des affaires.

L'Association a ainsi réitéré l’engagement de tous ses membres et de leurs représentations médiatiques à accompagner les mesures annoncées par le Souverain. A ce titre, l’ANME s’engage à assurer la veille médiatique, le suivi et la couverture de tous les programmes et les projets qui s’inscrivent dans le cadre de ces chantiers.

Elle s'engage également à promouvoir des campagnes de sensibilisation autour de l'importance de la préservation de l'eau. Elle prêtera également plus d’attention à toutes les questions et problématiques liées aux ressources hydriques et aux énergies renouvelables et propres, mais aussi celles liées à l’investissement et à l’amélioration des conditions de travail.

Une attention particulière sera aussi accordée aux petites et moyennes entreprises. Un vaste débat médiatique national sera lancé dans ce sens.

L’ANME souligne enfin la poursuite de son engagement dans le projet d'investissement dans le secteur des médias, pour un Maroc sûr, stable et développé.

