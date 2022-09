Brahim Mansour, secrétaire général de l'Association nationale des médias et des éditeurs (ANME), lors de l'assemblée générale ordinaire tenue vendredi 22 septembre 2022.

VidéoL’Association nationale des médias et des éditeurs (ANME) a tenu son assemblée générale ordinaire ce jeudi 22 septembre 2022 à Casablanca. Brahim Mansour, secrétaire général de l’association, s’exprime sur les différents points abordés.

L’Association nationale des médias et des éditeurs (ANME) a tenu, ce jeudi 22 septembre 2022, sa première assemblée générale ordinaire. Cette réunion a constitué l’occasion pour les membres de l’association de «discuter et approuver le bilan annuel avant de se pencher sur les projets en cours, ainsi que ceux à venir», a déclaré pour Le360 Brahim Mansour, secrétaire général de l’ANME.

Selon lui, l’ANME a ouvert plusieurs chantiers, dont le plus important est la situation financière des entreprises de presse. «Nous avons contacté le ministère de tutelle (ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, ndlr) pour bénéficier de son accompagnement dans l’investissement, et ce, dans l’intérêt de l’entreprise de presse», a précisé Brahim Mansour.

Fier du bilan annuel de l’ANME, notre interlocuteur a mis en exergue les deux priorités de l'association. «Nous nous sommes engagés à poursuivre la défense des causes nationales, et développer les entreprises de presse afin qu’elles gagnent en force, en compétitivité et en autonomie», a-t-il expliqué.

Il convient de noter que les rapports moral et financier ont été approuvés à l’unanimité par les membres présents lors de cette assemblée générale ordinaire, qui a également vu la réélection de Driss Chahtane en tant que président de l’ANME.