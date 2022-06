© Copyright : DR

Dans un communiqué diffusé ce mercredi 22 juin 2022, l'Association nationale des médias et des éditeurs (ANME) a pris acte de la démission de son président Rachid Niny. Le bureau exécutif de l’association a nommé Driss Chahtane pour lui succéder.

Nommé début février dernier à la tête de l'Association nationale des médias et des éditeurs (ANME), Rachid Niny, directeur général et directeur de publication du quotidien Al Akhbar, a exprimé sa volonté de démissionner de son poste de président.

Les membres du bureau exécutif de l’association ont pris acte et approuvé sa démission et ont nommé Driss Chahtane, fondateur et patron de Chouf TV, pour lui succéder et ce, conformément à l‘article 14 du règlement général de l’association. Ce dernier stipule, en cas de vacance du poste de président, de confier cette mission au premier vice-président jusqu’à la fin du mandat du bureau exécutif, fixé à trois ans.



Dans son communiqué, le bureau exécutif de l’ANME a tenu à remercier Rachid Niny pour le dévouement, l’engagement et le professionnalisme dont il a fait preuve durant son mandat à la tête de l’association.