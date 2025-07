Chouf TV pulvérise les compteurs: 25 milliards de vues en un an

En l’espace d’un an, Chouf TV a engrangé plus de 25 milliards de vues sur l’ensemble de ses contenus, fait savoir un communiqué de la chaîne digitale. Une performance qui équivaut à une moyenne de plus de 2,2 milliards de vues, soit environ 66 millions par jour.

Sur Facebook, la page principale de Chouf TV compte plus de 23 millions d’abonnés, ce qui en fait l’un des médias marocains les plus suivis sur cette plateforme. En comptabilisant également les pages affiliées à la chaîne sur ce réseau, le total dépasse les 40,5 millions.

À cela s’ajoutent plus de 10 millions d’abonnés sur YouTube, 1 million sur TikTok, 4,5 millions sur Instagram et environ 1,5 million sur WhatsApp. Une présence multicanale qui lui permet de toucher une audience extrêmement large, au Maroc comme dans le reste du monde arabe.

«Ces résultats soulignent également le travail de l’équipe dans la production de contenus d’actualité, de proximité et de divertissement adaptés aux attentes des internautes», confie la chaîne.

نتكلم لغة الأرقام وليس الأوهام..شوف تيفي تحطم كل الأرقام القياسية ب 25 مليار مشاهد في سنة واحدة ..شكرا لكم pic.twitter.com/sqvDZjEs29 — Chouf TV (@chouftv_ma) July 8, 2025

Derrière cette réussite se trouve un travail quotidien, soutenu et souvent en coulisses, mené par une équipe réactive et profondément ancrée sur le terrain. L’actualité est couverte au plus près, avec une attention particulière aux sujets de société.

Le résultat est là: une fidélité massive du public, un bouche-à-oreille constant et une capacité à s’imposer dans les fils des réseaux sociaux, là où l’attention se gagne en quelques secondes.