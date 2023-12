Une parure offerte par le roi Hassan II à la reine Fabiola de Belgique mise en vente

Près de dix ans après la mort de la reine Fabiola, quelques-uns de ses bijoux ont refait surface, à la surprise générale. Selon la version ibérique du journal 20 minutes et d’autres médias espagnols, il s’agit d’une parure offerte à titre privé par le roi Hassan II à l’épouse espagnole du roi Baudouin de Belgique.

Baptisée «Pierres d’or», cette parure d’exception signée par la Maison Chaumet est composée de rubis et de perles de culture.

La parure qui fait partie des plus belles pièces de la maison suisse est inspirée des armoiries présentes sur les façades des immeubles parisiens et se compose d’un collier en or, en perles, serti de rubis, d’émeraudes et de saphirs, ainsi que des bagues et des boucles d’oreilles.

Œuvre de l’artisan René Morin, le collier offert par le monarque marocain à la reine de Belgique serait en vente pour la somme de 85.000 dollars rapporte le média espagnol El Confidencial.

«Hassan II aimait offrir des bijoux et des objets précieux, comme le porte-bijoux en jade néphrite aux nervures d’or, un socle en jaspe rose et les initiales de Madame de Gaulle en saphirs et signé par Marchak qui a été réalisé selon une idée du monarque lui-même», explique à cet effet le maître-joailler Pablo Milstein.

D’autres bijoux de la reine Fabiolan ont déjà été vendus aux enchères, à l’instar d’un collier de grosses perles, de diamants et de saphirs que Sotheby’s a mis aux enchères en début d’année, et qui a atteint le prix final de 630.000 euros.