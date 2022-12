© Copyright : AG Gilmore / FLICKR

Consécration pour le Maroc qui figure à deux reprises dans le classement des «meilleurs villages touristiques de 2022», établi par l’Organisation mondiale du Tourisme (OMT).

L’OMT vient de faire paraître le classement mondial des trente-deux meilleurs villages touristiques de l’année 2022 à travers le monde. De l’Autriche au Vietnam en passant par le Maroc, ce classement met en lumière les destinations rurales «qui adoptent le tourisme comme moteur de développement et de nouvelles opportunités d’emplois et de revenus, tout en préservant et en promouvant les valeurs et les produits communautaires», explique en ce sens un communiqué de l’OMT.

Cette initiative lancée à l’échelle internationale entend également récompenser les villages «pour leur engagement envers l’innovation et la durabilité dans tous ses aspects – économiques, sociaux et environnementaux», poursuit le document.

Cette année, sur les 136 villages proposés pour examen par 57 Etats membres de l’OMT, 32 villages de 18 pays des 5 régions du monde ont finalement été sélectionnés après avoir été évalués par un conseil consultatif indépendant sur la base d’un ensemble de critères couvrant neuf domaines, parmi lesquels la promotion et la conservation des ressources naturelles, la durabilité économique, sociale, environnementale…

Dans ce classement, qui s’inscrit dans le projet phare du programme tourisme de l’OMT pour le développement rural, figurent deux destinations marocaines: Ksar Elkhorbat, village fortifié de la province d'Errachidia, et Moulay Bouzerktoune, un village de pêcheurs dans la province d'Essaouira. Le Maroc est ainsi le seul pays maghrébin à intégrer ce classement et le deuxième pays africain, avec l’Ethiopie. Les pays arabes sont également représentés par le village de Umm Qais, en Jordanie, et la vieille ville d'AlUla, en Arabie saoudite.

Parmi les autres pays représentés, on retrouve également l’Autriche, le Chili, la Chine, la Colombie, l’Equateur, la Géorgie, Israël, l’Italie, le Mexique, le Pérou, le Portugal, la République de Corée, la Roumanie, la Slovénie, l’Espagne, la Suisse, la Turquie et le Vietnam.

La cérémonie de remise des prix aura lieu à AlUla, en Arabie saoudite, les 27 et 28 février 2023, parallèlement à la première réunion de présentation du Réseau OMT des meilleurs villages touristiques.