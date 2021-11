Imaan Hammam, ambassadrice de l'organisation She's the First.

© Copyright : DR

Imaan Hammam, mannequin maroco-égyptienne, est la première personne à se voir décerner le premier prix "Powerhouse of the Year".

Mannequin fétiche des plus grandes maisons de couture du monde, Imaan Hammam est aussi ambassadrice de l’association She’s the First (STF). C'est à ce titre que la jeune femme se verra décerner le 18 novembre un prix jamais attribué par le passé en récompense de son engagement pour la cause des filles à travers le monde.

C’est en 2019 que la jeune femme a collaboré pour la première fois avec STF en emmenant ses 1,2 millions followers sur Instagram à la rencontre de jeunes filles en Gambie. Depuis, Imaan Hammam n’a de cesse, entre deux défilés, de mettre la lumière sur le travail de cette organisation fondée il y a douze ans, et qui aide à autonomiser les jeunes femmes à travers le monde par le biais de l’éducation.

Sur Instagam, l’influenceuse marocaine a partagé sa joie et son émotion. «Je suis tellement honorée de recevoir pour la première fois, le prix Powerhouse de l’année, aux côtés de jeunes filles qui ont brisé des barrières, fait avancé des initiatives de santé publique au sein de leurs communautés, au moment où nous montrons au monde ce à quoi ressemble le véritable pouvoir», écrit Imaan Hammam.

Et la jeune femme de saisir l’occasion de cette tribune pour alerter sur les conséquences de la pandémie sur le quotidien des filles à travers le monde. «Malheureusement, le Covid-19 étant toujours une menace, les services de She’s the First sont particulièrement nécessaires car l’accès à la vaccination demeure très limité dans ces communautés de filles».

Imaan Hammam lance ainsi un appel aux dons pour l’organisation dont elle est ambassadrice et invite ses followers a acheté des tickets pour assister à la soirée Powerparty du 18 novembre qui verra la participation de plusieurs artistes dont le duo Ain’t afraid, l’actrice Malia Beker ou encore l’écrivaine et poétesse Amanda Gorman.

Une soirée caritative numérique qui permettra d’étendre les programmes de STF en Amérique latine et en Asie du sud dès 2022, et d’aider près de 3000 filles de plus et quinze organisations féminines.