Dubaï: prochaine ouverture du premier musée… du bonbon

Une maquette du Museum of Candy, qui ouvrira bientôt ses portes à Dubaï, dans les Émirats arabes unis.

Les passionnés de confiseries pourront bientôt combiner culture et gourmandise en visitant le tout premier musée du bonbon au monde, qui ouvrira bientôt ses portes à Dubaï. D’une superficie de 2.800 m2, le lieu comportera plus de 15 salles thématiques, chacune dédiée à différents types de bonbons, notamment des cannes à sucre, des gommes, des sucettes, des macarons ou encore des glaces.

Entre autres expériences ludiques proposées par le Museum of Candy, les visiteurs pourront réaliser leur rêve d’enfant en plongeant dans une piscine remplie d’oursons en gélatine ou dans un bain de barbe à papa, et goûter à des recettes uniques de confiserie, tout en découvrant l’histoire et les secrets de fabrication de diverses douceurs.

«Dubaï a toujours été le lieu où sont nées de brillantes idées d’attractions touristiques, soutenues par la technologie, la science et l’innovation. Nous voulions ajouter au paysage une touche de couleur et de douceur. Nous souhaitons que celui qui s’y arrête profite de délicieux moments et revive son enfance», expliquent les organisateurs dans un communiqué cité par Le Figaro.