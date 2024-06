Un accord de partenariat noué entre la CCIS de Rabat-Salé-Kénitra et la Chambre de commerce internationale de Dubaï

Mohammed Ali Lootah, président-directeur général des Chambres de Dubaï et Hassan Sakhi, président de la Chambre de commerce, d’industrie et de services de la Région Rabat-Salé-Kénitra.

La Chambre de commerce, d’industrie et de services de la région Rabat-Salé-Kénitra (CCIS-RSK) et la Chambre de commerce internationale de Dubaï ont signé un accord de partenariat, le mercredi 5 juin 2024 à Rabat.

C’était à l’occasion d’une visite effectuée à la CCIS-RSK par une délégation émiratie conduite par Mohammed Ali Lootah, président-directeur général des chambres de Dubaï.

Cet accord porte sur le renforcement des échanges commerciaux entre les deux pays, indique la CCIS-RSK. Il prévoit, poursuit-elle, la prise des mesures nécessaires pour un échange permanent d’expertises et de meilleures pratiques ainsi que d’informations dans les domaines économiques liés au commerce extérieur, aux opportunités d’investissement, aux offres de formation professionnelle, à la production et à l’exportation, ainsi qu’au soutien des visites d’hommes d’affaires et à l’organisation de foires et de conférences aux Émirats arabes unis et au Maroc.

Lire aussi : Zoom sur les relations économiques et commerciales entre le Maroc et les Émirats arabes unis

En vertu de cet accord, les deux parties s’engagent à encourager les projets conjoints et les partenariats maroco-émiratis dans divers secteurs, est-il noté.

La délégation émiratie comprend également Hassan Al Hashimi, vice-président des relations internationales, Abdullah Baqer, directeur régional pour la région Moyen-Orient et la communauté des États Indépendants, Imran Al Bakri, directeur principal du protocole et des services logistiques, Aisha Al Mazrouei, directrice des événements promotionnels et Mohammed Muzahim, directeur des relations publiques et de la communication.

Étaient aussi présents à cette rencontre l’ambassade des Émirats arabes unis à Rabat, représentée par Thani Salem Al Rumaithi et Awil Ofer.

Volonté commune de renforcer les investissements

Intervenant à cette occasion, Hassan Sakhi, président de la Chambre de commerce, d’industrie et de services de la région Rabat-Salé-Kénitra a fait part de sa satisfaction quant à la solidité et à l’excellence des relations historiques entre le Royaume du Maroc et les Émirats arabes unis, saluant la coopération stratégique et le partenariat fructueux entre les deux pays ainsi que la volonté commune de renforcer et de développer ces relations.

Il a également souligné que le renouvellement apporté par le partenariat maroco-émirati constitue un tournant qualitatif et une grande avancée dans les relations entre les deux pays. Il a annoncé que cette réunion consacre la volonté commune de renforcer les investissements entre les communautés d’affaires de Dubaï et du Maroc, dans l’intérêt des membres des deux parties.

Lire aussi : Hydrogène vert: les Émirats arabes unis investissent 100 milliards de DH au Sahara marocain

Mohammed Ali Rashid Lootah a déclaré, de son côté, que les relations économiques entre Dubaï et le Royaume du Maroc connaissent une croissance continue et que le partenariat avec la CCIS-RSK contribuera à renforcer la coopération bilatérale et à stimuler le développement des partenariats entre les communautés d’affaires de Dubaï et du Maroc dans tous les secteurs. Et ce, tout en ouvrant la voie à de nouvelles opportunités prometteuses entre ces communautés d’affaires, ce qui se reflétera positivement sur la croissance des échanges commerciaux et des investissements entre les deux parties.