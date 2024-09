Des milliers de costumes et accessoires de la série Game of thrones bientôt mis aux enchères

Plus de 2.000 objets de Game of thrones, la série la plus primée de tous les temps, bientôt mis aux enchères.

Fans inconditionnels de la série «Game of thrones», save the date! Du 10 au 12 octobre, la maison Heritage Auction mettra en vente, en partenariat avec HBO, plus de 2.000 objets issus des huit saisons de la série diffusée entre 2011 et 2019.

Parmi les objets emblématiques mis aux enchères, l’épée de Jon Snow, l’aiguille d’Arya Stark, des crânes de dragon, un exemplaire du trône de fer, la cloche brandie pendant la marche de la honte de Cersei Lannister... Mais aussi, côté costumes, des capes, le manteau en fausse fourrure de Daenerys Targaryen interprétée par Emilia Clark, la dernière robe qu’elle porte dans le dernier épisode de la saison 8, ou encore, l’armure complète de Jaime Lannister.

Il faudra débourser entre 500 et 20.000 dollars en guise de prix de départ pour devenir l’heureux acquéreur de l’un des 2.000 objets de la série la plus primée de tous les temps, adaptée de la série de romans écrits par George R. R. Martin depuis 1996.

La vaste collection est désormais ouverte aux enchères préliminaires, en attendant la vente aux enchères qui aura lieu du 10 au 12 octobre chez Heritage Auctions à Dallas, annonce le magazine Time. La collection sera disponible en avant-première dans les locaux de la maison de vente aux enchères à New York et à Londres du 17 septembre au 4 octobre.