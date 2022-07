© Copyright : DR

La deuxième édition du classement «50 Next» a consacré les cinquante jeunes leaders qui incarnent la nouvelle génération de la gastronomie mondiale, et qui ont pour projet de trouver des solutions aux problèmes qui affectent ce secteur.

Les cinquante jeunes talents du cru 2022 de ce classement international organisé à l’initiative du groupe d’édition britannique William REED, représentent non seulement la nouvelle garde de la gastronomie, mais aussi le nouveau visage de leaders à même de façonner l’avenir de leur profession.



C’est pour sa part dans la catégorie «pionniers de l’hôtellerie» que s’est illustrée la jeune cheffe maroco-espagnole Zineb Hattab, alias Zizi. Pour aller au bout de sa passion de la gastronomie, cette cheffe a quitté son emploi de développeuse de logiciels pour tenter sa chance. Elle va alors partir à la rencontre de l’un des meilleurs cuisiniers au monde, Josean Alija’s Nerua, à Bilbao, et bien que n’ayant aucune expérience professionnelle dans ce secteur, elle parvient à le convaincre de lui accorder un stage. Une décennie plus tard, Zineb Hattab a gravi les échelons et multiplié les expériences dans de grands restaurants classés parmi les cinquante meilleurs au monde.

Mais cela ne suffit pas à celle qui est devenue chef exécutif au Cosme, sous la direction de Daniela Soto-Innes. Elle veut se battre pour le changement d’une industrie dominée par les hommes et imparfaite à ses yeux. Et pour se faire, elle lance en 2020 à Zurich, en Suisse, son propre restaurant, Kle, où elle propose une cuisine à base de plantes, ainsi que Dar, un bar qui propose des boissons lui aussi à base de plantes.

Avec sa cuisine végétalienne, Zineb Hattab tourne le dos aux produits d’origine animale et rivalise déjà avec les meilleurs établissements gastronomiques au monde. Fidèle à ses principes et ses idéaux, elle ne sert le dîner que cinq fois par semaine dans son établissement afin d’accorder deux jours de congé à son personnel et favoriser un environnement de travail sain.

«En tant que femme issue d'une famille d'immigrants marocains qui a grandi en Espagne, Zizi est également une grande source d'inspiration pour les autres grâce à sa détermination à réussir dans une industrie à prédominance masculine sans formation formelle», est-il expliqué dans la présentation de Zineb Hattab sur le site de «50 Next».

A chaque talent sa catégorie

Ce classement est composé de sept catégories, chacune visant à mettre en avant des nouveaux visages, inconnus pour beaucoup du grand public. Dans la catégorie «producteurs qui changent la donne», on retrouve ainsi les agriculteurs, artisans et fabricants qui alimentent la chaîne d'approvisionnement de manière innovante. La catégorie «perturbateurs technologiques» illustre ces jeunes leaders qui utilisent «la technologie pour résoudre les problèmes mondiaux de l'alimentation et des boissons». Une troisième catégorie intitulée «responsabiliser les éducateurs» entend consacrer «les esprits créatifs (qui) transforment la société grâce à l'apprentissage et au développement axés sur l'alimentation».

Viennent ensuite «les créatifs entrepreneuriaux», qualifiés de «penseurs visionnaires mêlant art, culture et créativité culinaire», suivis des «innovateurs technologiques» regroupant des «biologistes, ingénieurs et inventeurs développant des solutions uniques pour le monde culinaire».

Dans la catégorie «pionniers de l’hôtellerie» sont consacrés les «chefs, barmans et assistants R&D à la pointe du changement dans la restauration et les boissons», et enfin, la dernière et septième catégorie se concentre sur les «activistes pionniers», soit «les façonneurs de la société qui poussent pour l'égalité, la diversité et l'action positive dans la gastronomie».