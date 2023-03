Un guichet unique pour les transactions immobilières: Yakeey dévoile ses ambitions au Maroc

Une marketplace transactionnelle créée avec l’ambition de simplifier, d’accélérer et de sécuriser radicalement les transactions immobilières, telle est la promesse de la start-up digitale Yakeey, fondée par Karim Beqqali. L’idée de sa création est née lors de la pandémie de Covid-19, qui a démontré avec force que le digital était une solution aux possibilités infinies pour simplifier les interactions et proposer des solutions qui pouvaient radicalement améliorer le quotidien des citoyens.

Remédier aux dysfonctionnements du marché

«Yakeey est la première marketplace transactionnelle et digitale dédiée au secteur de l’immobilier au Maroc. La raison d’être de Yakeey est de remédier à des dysfonctionnements et des déficiences identifiés dans le marché marocain», explique pour Le360 Karim Beqqali, président-directeur général et fondateur de Yakeey, en marge d’une conférence de presse organisée à Casablanca le 20 mars 2023.

Selon lui, que ce soit pour l’acheteur ou le vendeur, l’acte transactionnel au Maroc est aujourd’hui complexe, stressant, parfois opaque. Ainsi, «l’idée de Yakeey est de jouer un peu le rôle de guichet unique, de tiers de confiance, qui a vocation à rendre cet acte transactionnel à la fois simple, rapide, transparent et fiable pour faire gagner aux Marocains du temps et de l’argent».

Pour réaliser ses objectifs, Yakeey a mis en place une «solution hybride», qui se base d’abord sur le digital: elle se présente comme une solution unique et développée sur mesure pour l’ensemble des utilisateurs, particuliers (vendeurs, acheteurs, etc.) et professionnels (conseillers immobiliers, promoteurs, etc.). Elle est aussi humaine, puisque les conseillers Yakeey accompagnent leurs clients dans leurs projets, de bout en bout, à chaque étape de la transaction immobilière, explique la même source.

La crise, «une raison d’être»

En plus du contexte de crise sanitaire, Yakeey intègre un marché immobilier où la profession d’agent immobilier n’est pas encore réglementée, créant confusion et méfiance. C’est là que se trouve la raison d’être de Yakeey, selon Karim Beqqali.

«Notre raison d’être est de simplifier et accélérer l’acte transactionnel. Pour ce faire, il faut créer des synergies et des effets de réseau entre l’ensemble des acteurs, notamment les vendeurs, les acheteurs, les agents immobiliers, les banquiers et les compagnies d’assurance», précise-t-il, avant d’ajouter que «le rôle de Yakeey est d’aider ces acteurs, en temps de crise, à mieux vendre de façon générale».

Une plateforme différente

Pour le fondateur de Yakeey, la marketplace transactionnelle veut être la clé du changement et, pour tous ses publics, un one-stop-shop, autrement dit un guichet unique, capitalisant sur la technologie et la data pour offrir aux usagers une expérience simple, rapide, transparente et fiable à chaque étape de leur parcours, leur assurant ainsi des économies substantielles de temps, d’argent et de stress. Elle se différencie ainsi de ces concurrents par sa capacité à «connecter l’ensemble de l’écosystème immobilier à travers une chaîne de confiance de la technologie et de la data, qui fait en sorte que l’ensemble de ces acteurs peuvent travailler ensemble», explique Karim Beqqali.

Pour lui, c’est cette option de «guichet unique» qui différencie davantage Yakeey des autres plateformes immobilières. «Celui qui veut vendre rentre sur Yakeey et on s’occupe de tout. Pareil pour celui qui veut acheter. En l’espace de 40 secondes, il peut signer un mandat avec un projet d’achat et nous on s’occupe du reste. Cela n’existe pas au Maroc», note-t-il, non sans fierté.

Le fondateur de Yakeey, qui a fait des dysfonctionnements du marché de l’immobilier une base pour lancer son projet, devra aussi tenir compte du fait qu’il intègre un secteur touché de plein fouet par l’inflation qui a réduit tangiblement le pouvoir d’achat des citoyens.