Leader mondial du transport et de la logistique, DHL inaugure une nouvelle agence à Tétouan pour répondre au mieux aux attentes de ses clients. Avec, de plus, des services en ligne et des offres adaptés à tous les besoins.

Et de 23 pour les agences DHL au Maroc... Le leader mondial du transport et de la logistique ouvre en effet une nouvelle agence à Tétouan (sise au 172, boulevard Hassan II). Pour les clients de DHL au nord du Royaume, l’envoi de colis et de documents n’aura donc jamais été aussi simple.

DHL couvre toute une gamme d’offres de transport, des plus classiques au plus sophistiquées. Les clients peuvent ainsi faire parvenir tous types de produits, dont ceux qui nécessitent le plus grand soin: produits d’artisanat, mets et gâteaux marocains, cadeaux… Chaîne logistique mondiale, DHL relie également les vendeurs et les acheteurs, pour des transactions réussies et fiables.

Comptant deux avions dans les aéroports de Casablanca et de Tanger, DHL garantit facilité d’envoi, mais aussi rapidité et sécurité, avec la meilleure qualité de service du marché. DHL propose aussi une application mobile, offrant la possibilité d’effectuer toutes les opérations sur un simple clic.

Dans le monde, DHL compte 380.000 employés, répartis dans plus de 220 pays et territoires, qui œuvrent tous les jours à aider ses clients à franchir des frontières, conquérir des marchés et développer leur activité.