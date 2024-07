Maroc Bureau et Steelcase main dans la main pour révolutionner l’industrie du mobilier professionnel au Maroc

Ce partenariat de distribution officielle au Maroc de la marque Steelcase représente une avancée majeure pour les deux entreprises, a indiqué Maroc Bureau dans un communiqué. Il s’agit, explique-t-il, de créer une synergie sans précédent en combinant la notoriété, les capacités et les compétences exceptionnelles de Maroc Bureau avec la renommée et l’expertise mondialement reconnues de Steelcase.

Les deux partenaires affichent leur ambition d’offrir «des solutions distinctives et avant-gardistes sur le marché marocain pour un environnement professionnel d’excellence».

À cette occasion, Abderrahmane Salhi, directeur général de Maroc Bureau a déclaré: «Ce partenariat est une opportunité exceptionnelle pour Maroc Bureau pour repousser les limites de la créativité et de l’innovation au service de notre marché.»

Lire aussi : Vidéo. Maroc Bureau: leader de l’aménagement des espaces professionnels

De son côté, Youssef El Gueddari, responsable du développement Afrique du Nord auprès de Steelcase, a déclaré: «Grâce à ce partenariat stratégique avec Maroc Bureau, leader historique sur le marché marocain, nous sommes ravis de mettre à profit notre expertise des espaces de travail afin d’offrir une expérience unique à nos clients au Maroc.»

À noter que Steelcase, qui est présente au Maroc depuis plus de 70 ans, est un leader mondial de la conception d’espaces tertiaires et un expert des évolutions du monde du travail.

Des solutions complètes et innovantes

Avec sa vaste famille de marques, la société conçoit et fabrique du mobilier qui a pour finalité d’améliorer les conditions de travail des individus, quel que soit leur environnement professionnel. Grâce à ses recherches, elle développe des approches et des concepts innovants, personnalisés et adaptés aux attentes du marché marocain.

Quant à Maroc Bureau, elle offre, depuis 1960, sur le marché marocain des solutions complètes et innovantes d’aménagements des espaces professionnels. Elle propose «des solutions à l’air du temps, épurés, respectant l’identité de ses clients et favorisant la créativité des collaborateurs, dans un environnement de travail constamment en pleine mutation», est-il noté.

S’appuyant sur son capital humain engagé et ses atouts distinctifs basés sur des valeurs d’excellence et de leadership, la société Maroc Bureau s’est imposée comme la référence de l’industrie de mobilier professionnel au Maroc.