Immobilier. «Patio Vert» ou quand luxe et confort prennent vie à Mohammedia

À Mohammedia, un lieu d’exception prend forme. «Patio Vert» se positionne comme une véritable référence en matière d’habitat de luxe, attirant les regards par son esthétique de pointe, moderne et épurée, ainsi que ses installations premium.

Parfaitement implanté sur l’avenue Hassan II, à seulement 5 minutes du Grand Parc, des plages ensoleillées de la ville et des axes autoroutiers principaux, ce projet, signé Chaabi Lil Iskane, bénéficie d’un emplacement stratégique qui combine tranquillité et accessibilité. De quoi permettre aux résidents de jouir de la proximité du cœur vibrant de Mohammedia, tout en offrant un accès rapide aux infrastructures essentielles.

Conçue pour allier sécurité, confort et esthétique, cette résidence fermée et hautement sécurisée, qui se distingue par une architecture moderne, mêlant baies vitrées et matériaux de première qualité, se déploie sur trois blocs R+5, chacun destiné à répondre aux attentes élevées de ses occupants.

Le premier bloc accueille des studios de 45 à 60 m², lesquels sont agencés d’un salon, d’une chambre, d’une kitchenette à l’américaine, d’une salle de bain indépendante et d’un balcon, offrant des espaces de vie confortables et fonctionnels.

Le second bloc est, quant à lui, réservé à des appartements plus spacieux, de 66 à 146 m². Chaque unité, du T2 au T4, est une ode au luxe discret, avec des espaces judicieusement répartis pour garantir intimité et convivialité. Les finitions haut de gamme, les grands salons lumineux, les suites parentales avec salles de bain attenantes et dressings, les chambres pour enfants, le balcon, la buanderie et les cuisines équipées sont conçus pour le bien-être des résidents.

Le troisième bloc de «Patio Vert» est, en revanche, dédié aux bureaux, proposant des plateaux lumineux et bien équipés de 50 à 100 m², répondant aux besoins des professionnels et des entreprises modernes. En rez-de-chaussée, une sélection de magasins, avec des surfaces allant de 70 à 368 m², offre une opportunité d’investissement rentable, idéale pour les commerçants et les entrepreneurs souhaitant s’établir dans une zone à fort potentiel. Et pour préserver l’intimité de chaque propriétaire, deux parkings en sous-sol avec des espaces délimités pour chaque bloc sont disponibles, assurant un accès pratique et sécurisé à chaque résident.

«Patio Vert» va donc au-delà de l’habitat traditionnel en intégrant des services complets tels qu’une salle de sport, des jardins paysagers, un supermarché, une école et un business center, tous conçus pour offrir une vie pratique et agréable aux résidents. C’est une promesse d’excellence. Avec ses installations de pointe, son architecture raffinée et son emplacement idéal, ce projet est une opportunité à ne pas manquer pour ceux qui cherchent à investir dans un bien immobilier de luxe à Mohammedia.

Venez découvrir ce que signifie vivre dans un espace où chaque détail a été pensé pour votre bien-être:

Bureau de vente: boulevard Sidi Mohamed Ben Abdellah – Mohammedia.

Contact: +212 520 393 400 – www.liliskane.com.