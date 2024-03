Chaabi Lil Iskane, filiale de Ynna Holding, lance de nouveaux projets immobiliers

Chaabi Lil Iskane, acteur emblématique de la promotion immobilière au Maroc, annonce le lancement de nouveaux projets. En harmonie avec les dernières initiatives gouvernementales d’aide au logement, l’entreprise propose des conditions avantageuses et des offres spéciales dans le cadre de sa campagne «1ère Joie».

Ces nouveaux projets viennent enrichir un portfolio déjà diversifié, allant du logement économique aux résidences de moyen et haut standing, en passant par des lots de terrains et des espaces professionnels (bureaux, commerces et équipements sociaux) répartis sur plus de 15 villes du Royaume, indique dans un communiqué le groupe spécialisé dans la promotion immobilière et le BTP.

Lire aussi : Témara: Chaabi Lil Iskane lance un nouveau projet résidentiel moyen standing, à petits prix

Ces nouveaux projets, situés à Témara, Mohammedia, Marrakech, Agadir, Had Soualem et prochainement à Essaouira sont conçus pour répondre aux besoins variés des familles marocaines. À l’occasion, Aziza Lacham, directrice générale déléguée de Chaabi Lil Iskane, souligne l’importance de ce dispositif: «Notre mission a toujours été de faciliter l’accession à la propriété pour un maximum de personnes, en proposant des logements de qualité, idéalement situés et à des tarifs compétitifs. Notre engagement va au-delà de la simple construction de logements, il s’agit de contribuer activement à l’effort national pour améliorer l’accès à la propriété».

Un acteur de premier plan

«En alignant nos projets avec les conditions du programme des aides directes au logement, nous offrons non seulement un toit, mais nous ouvrons aussi la voie à de nombreux Marocains pour concrétiser leur rêve de devenir propriétaires», indique-t-elle.

Depuis 75 ans, Chaabi Lil Iskane se distingue par son sérieux et la qualité de ses constructions, devenant une référence de confiance dans le secteur immobilier marocain, tout en soutenant les politiques publiques d’amélioration du cadre de vie des citoyens.