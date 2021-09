© Copyright : Sotheby's International Realty

Sotheby's International Realty a annoncé ce mardi 28 septembre 2021 que ses services d'immobilier de luxe sont désormais disponibles au Maroc avec l'ouverture d'une agence Sotheby's International Realty à Marrakech. Il s'agit du premier bureau de la marque en Afrique du Nord.

Le bureau marocain de Sotheby's International Realty sera dirigé par Nicolas Beguin, qui vit au Maroc depuis près de 20 ans. Il couvrira le marché de l'immobilier résidentiel haut de gamme de la ville Ocre, avec des plans d'expansion future à Essaouira, Tanger et Rabat, selon un communiqué de la marque d’immobilier de luxe.

Philip White, président et directeur général de Sotheby's International Realty, cité dans le communiqué, indique que le Maroc offre un environnement stable et accueillant aux investisseurs internationaux, tout en précisant que «Marrakech est une ville internationale prometteuse avec un segment haut de gamme en croissance».

Le Maroc possède une variété de propriétés très convoitées qui répondent aux intérêts et exigences de tous les acheteurs, a-t-il ajouté.

Le portefeuille de Sotheby's International Realty du Maroc sera commercialisé par l'intermédiaire du site mondial sothebysrealty.com.

Le réseau Sotheby's International Realty, fondé en 1976, possède actuellement 24.000 associés commerciaux répartis dans environ 1.000 agences et 75 pays et territoires dans le monde entier. En plus des possibilités d'indication et de l'exposition plus importante offertes par ce site, le personnel de l'agence et les clients bénéficieront de l'association avec la maison de ventes aux enchères Sotheby's et des campagnes de marketing mondiales de Sotheby's International Realty.