Crédit du Maroc: hausse de 11% du produit net bancaire au premier trimestre 2023

Désormais dans le giron du groupe Holmarcom, Crédit du Maroc prend un nouvel élan, avec la réalisation de très bonnes performances commerciales et financières au titre du premier trimestre 2023, tout en préservant la solidité de ses fondamentaux.

À fin mars 2023, le groupe bancaire affiche ainsi des emplois clientèle en croissance de 7,6% par rapport au premier trimestre 2022, à 49,69 milliards de dirhams. Cette évolution traduit une hausse des crédits aux particuliers de 2,3%, à 19,93 milliards de dirhams, ainsi qu’un renforcement des crédits aux entreprises, dont notamment les crédits à l’équipement, le crédit-bail et les crédits court terme, qui évoluent respectivement de 17,3%, 2,7% et 22,2% par rapport à la même période de l’année précédente, indique un communiqué du groupe.

Au premier trimestre de cette année, les ressources bilan de Crédit du Maroc affichent une hausse de 9%, à 51,67 milliards de dirhams par rapport à la même période de l’année dernière, bénéficiant d’une progression notable des ressources à vue et des ressources d’épargne qui augmentent respectivement de 7,1% et de 0,8%, à 36.548 millions de dirhams et 9.958 millions de dirhams. Pour leur part, les dépôts à terme ont progressé de 79,6% pour atteindre 3 milliards de dirhams.

Hausse de 11% du produit net bancaire consolidé

Au titre des trois premiers mois de l’année, le produit net bancaire (PNB) consolidé s’est amélioré de 11% par rapport au premier trimestre 2022 pour s’établir à 718,9 millions de dirhams, porté par la contribution positive de l’ensemble des lignes métiers de la banque.

La marge nette d’intérêt s’est ainsi établie à 544,2 millions de dirhams en hausse annuelle de 9,1 %, profitant de l’élargissement du fonds de commerce et de la poursuite de l’optimisation du coût de la ressource. La marge sur commissions a augmenté, pour sa part, à 124,2 millions de dirhams, en évolution de 9,3 % grâce à la performance des filières spécialisées en monétique, commerce international et cash management.

Le résultat brut d’exploitation a progressé de 14,4 % à 337,5 millions de dirhams au premier trimestre 2023, grâce à la hausse du PNB consolidé. Le coefficient d’exploitation s’est ainsi établi à 53 %. En matière d’investissement, Crédit du Maroc a engagé, sur le premier trimestre 2023, un montant total de 21,5 millions de dirhams destiné essentiellement aux investissements informatiques.

Un coût du risque maîtrisé

Au premier trimestre 2023, l’évolution des créances en souffrance reste maîtrisée à +2,2 %, soit 3.8 milliards de dirhams, avec un taux de créances douteuses et litigieuses de 7,6 %, en amélioration de 40 points par rapport au premier trimestre 2022, précise le communiqué du groupe bancaire.

De son côté, le coût du risque consolidé du premier trimestre 2023 s’est situé à 58,5 millions de dirhams avec un taux de coût du risque qui s’élève à 0,46 %. Le taux de couverture des créances en souffrance s’est établi, à fin mars 2023, à 87,7 % reflétant ainsi la politique prudente et anticipative de Crédit du Maroc en matière de provisionnement.