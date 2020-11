© Copyright : DR

Yassine Zitoune, chef d'aménagement du tronçon nord Tiznit-Tan Tan, fait le point pour Le360 sur l’état d’avancement de la voie express Tiznit-Dakhla. L’achèvement des travaux est prévu pour fin 2021.

Les travaux de la voie express Tiznit-Dakhla avancent à un rythme soutenu. Dans une déclaration pour Le360, Yassine Zitoune, chef d'aménagement du tronçon nord Tiznit-Tantan à la direction provisoire chargée de l’aménagement de la route nationale entre Tiznit et Dakhla, indique que le taux d’avancement dans la partie nord varie entre 60% et 12%, selon les sections. La partie nord, qui relie Tiznit et Oued El Ouaer (province de Tan Tan) sur 340 km, est divisée en 9 sections et comprend 13 ouvrages d’art, précise-t-il. En outre, ajoute-t-il, le tronçon reliant Guelmim à Zerouila sur une longueur d’environ 22,6 km a été achevé.

Ce chantier stratégique, d’un montant de 10 milliards de dirhams, s’inscrit dans le cadre des projets intégrés de développement des Provinces du Sud prévus par le nouveau modèle de développement lancé par le roi Mohammed VI à Laâyoune à l’occasion du 40e anniversaire de la Marche verte.

Le projet de voie express Tiznit-Dakhla se décline en deux composantes: le dédoublement de la route nationale No1, entre Tiznit et Laâyoune, sur 555 km, et l'élargissement à 9 m de la voie entre Laâyoune et Dakhla, sur une distance de 500 km.

Yassine Zitoune, responsable des travaux, souligne que le ministère de l'Equipement, des Transports, de la Logistique et de l'Eau a décidé de créer une direction centrale à Laâyoune pour assurer l'achèvement et le suivi des travaux, qui emploient une main-d'œuvre importante de plus de 100 ingénieurs et techniciens.

Les travaux ont néanmoins connus quelques perturbations liées à la pandémie coronavirus, rendant difficile l’approvisionnement en matières premières nécessaires pour achever la route.

D’après ce responsable, l’achèvement des travaux de cet important chantier est prévu pour la fin de l’année 2021. Il indique en outre que le tronçon entre Tiznit et l’entrée sud de Guelmim, sur 144 km, est érigé sur un nouveau linéaire, avec les normes d’une autoroute.

Yassine Zitoune rappelle que ce méga-projet offrira des opportunités d'emplois stables après l'achèvement des travaux, en particulier dans les stations de ravitaillement et de repos, en plus de dizaines d'emplois liés à l'entretien routier, et contribuera ainsi à renforcer de manière significative les infrastructures dans les Provinces du Sud.