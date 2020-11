© Copyright : Le360

Dans cet entretien avec Le360, le consul honoraire d’Allemagne à Tanger fait le point sur la situation des investissements allemands dans la région et parle de l’ouverture de la représentation consulaire honoraire qui facilitera les échanges et les démarches administratives.

Avec l’ouverture de cette nouvelle représentation consulaire honoraire à Tanger, l’Allemagne renforce sa présence dans le nord du Maroc.

«Après avoir investi dans le domaine de l’énergie éolienne pendant plusieurs années dans la région de Chrafate près de Tanger, l'Allemagne souhaiterait augmenter ses investissements économiques à Tanger dans les prochains mois», a indiqué le consul honoraire Zouheir Magour, récemment nommé par le ministère allemand des Affaires étrangères.

Cette nouvelle entité a pour rôle la facilitation d'un ensemble de procédures administratives et de transactions dans divers domaines, en plus d'autres préoccupations liées aux relations économiques et culturelles entre le Maroc et l'Allemagne

«Actuellement, il existe une tendance et une volonté de l’Allemagne à renforcer ses investissements à Tanger dans les domaines culturels, industriels et touristiques sur la base d'accords de partenariat entre la région de Tanger et le nord de l'Allemagne, ce qui devrait se traduire par un renforcement de la présence des entreprises allemandes dans les différentes zones industrielles de Tanger, dans les mois à venir» a expliqué Zouheir Magour.

Outre le volet économique, les fonctions du nouveau consul honoraire à Tanger porteront sur le volet administratif, tel que la remise de passeport de remplacement pour rentrer en Allemagne, ainsi que la remise de divers certificats, attestations, notifications, etc. La représentation garantira aussi une assistance en matière de retraite, de légalisation des documents marocains (contrats de mariage, actes de naissance…) et authentification de signatures.