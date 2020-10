© Copyright : DR

Kiosque360. Le consulat honoraire d’Allemagne rouvre à Tanger, cœur industriel du Maroc, comme le qualifie Zouheir Magour, consul honoraire, qui fait le point sur les objectifs fixés dans la capitale du Nord.

Après sa fermeture, le consulat honoraire d’Allemagne rouvre ses portes à Tanger. A sa tête, Zouheir Magour,le consul honoraire qui s’est prêté au jeu des questions-réponses avec Aujourd’hui le Maroc et dont l’interview est publiée dans son édition de ce 14 octobre. Outre le volet administratif et d’assistance continue aux Allemands et aux investisseurs allemands, le consul compte jouer «le rôle de catalyseur des relations bilatérales entre les deux pays afin d’assurer un échange fructueux dans les domaines culturels, économiques et sociaux», comme il le souligne avant de rappeler que l’Allemagne est un «partenaire privilégié du Maroc» dans divers secteurs d’activité dont les énergies renouvelables, les technologies de traitement de déchets, l’environnement ou encore l’agriculture.

Mais, pour Zouheir Magour, il est primordial de développer les potentialités du Maroc en Allemagne. Dans ce sens, il évoque son programme d’action qui «s’assigne parmi ses principaux objectifs de faire connaître encore plus la culture et l’art marocains à travers l’organisation de festivals et autres manifestations en Allemagne».

Côté investissement, le consul n’est pas de l’avis de la journaliste qui lui demande «pourquoi les investissements allemands à Tanger restent encore modestes par rapport à ceux d’autres pays comme la France et l’Espagne». Pour lui, au contraire, «de grands investisseurs allemands ont pris le Maroc en général et Tanger en particulier comme destination de choix pour la réalisation de leurs projets». Et de mettre en avant l’inauguration du groupe Siemens en mars 2016, la construction d’une usine de pales d’éoliennes à Tanger avec un investissement de 100 millions d’euros et la création de 700 emplois, sans oublier les différentes unités d’équipementiers automobiles comme Schlemmer Maroc et le Groupe Prettl, opérant respectivement dans la Zone franche et Automotive City.