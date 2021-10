© Copyright : Hamdi Yara / Le360

La plateforme numérique «Laayouneconnect.com» a été lancée mercredi 13 octobre 2021 à Lâayoune, en présence d'une délégation américaine. Cette initiative, financée par le gouvernement américain, à pour but de promouvoir l'investissement et le potentiel commercial de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra.

Financée par le gouvernement américain, à travers l'Initiative de partenariat Etats-Unis-Moyen-Orient, le lancement de la plateforme www.laayouneconnect.com s'inscrit dans le cadre du projet «Promouvoir les opportunités économiques à Laâyoune et Dakhla».

Cette initiative, supervisée par le bureau d'études et de consultation internationales JE Austin Associates, en partenariat avec le centre régional d'investissement de Laâyoune-Sakia El Hamra, vise à introduire les qualifications économiques dans la région dans le but de faciliter les opportunités d'échanges et de rencontres bilatérales (B2B), les investissements et la coopération économique aux niveaux national et international dans de nombreux secteurs clés.

Cette plateforme a également pour objectif la commercialisation des produits issus de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que dans les secteurs des énergies renouvelables, du tourisme et la logistique.

Grâce à son moteur de recherche, qui permet d’identifier et localiser géographiquement les entreprises selon leur secteur d'activité, la plateforme numérique www.laayouneconnect.com permet la mise en relation directe des entrepreneurs du secteur privé, installés dans la région, avec les investisseurs potentiels qu’ils soient Marocains ou étrangers.

«Nous travaillerons pour aider les entreprises à communiquer entre elles afin de développer et d'améliorer le commerce B2B, ainsi que la communication avec les investisseurs internationaux. Cette plateforme permettra aux investisseurs, aux niveaux national et international, d'obtenir des informations sur les opportunités d'affaires disponibles à Laâyoune», a indiqué le directeur régional de l'Initiative de partenariat Etats-Unis-Moyen-Orient (MEPI) à l'ambassade des Etats-Unis à Rabat, Taylor Joyner.

Le représentant américain a également appelé les hommes d'affaires à s'inscrire sur cette plateforme afin de contribuer à promouvoir la croissance, créer de la richesse et offrir des opportunités d'emploi dans la région.

Pour sa part, le directeur du centre régional d'investissement de Laâyoune-Sakia El Hamra, Mohamed Jifer, a indiqué que cette plateforme, qui s'inscrit dans le cadre de la transformation numérique dans laquelle la région est impliquée, constitue un maillon important dans la chaîne de valorisation de son potentiel économique et de son offre territoriale.

A cette occasion, il a souligné les avantages compétitifs de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, qui concernent principalement sa situation géographique, ses infrastructures de transports terrestres et aériens ainsi que ses infrastructures «nouvelle génération» réalisés grâce au soutien financier apporté par le nouveau modèle de développement pour les Provinces du Sud du Royaume.

«Grâce au soutien financier des autorités publiques, à l'efficacité des politiques sectorielles et aux réformes, qui ont couvert de nombreux secteurs d'activités, le climat des affaires dans la région s’est grandement amélioré. Ces dernières années, les investissements privés ont connu une forte croissance dans la région de Laâyoune», note Mohamed Jifer.

Cette cérémonie a aussi été marquée par la remise de certificats à un groupe de jeunes entrepreneurs qui ont bénéficié d'une formation organisée dans le cadre de ce projet pour valoriser les opportunités économiques à Laâyoune, augmenter leur chiffre d'affaires en améliorant leur visibilité sur Internet ainsi que la commercialisation via les réseaux sociaux et le e-commerce.