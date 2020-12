© Copyright : le360

Dans le cadre d'un rassemblement, organisé par le parti de l'Istiqlal suite à la reconnaissance par les Etats-Unis du Sahara marocain, la place du Méchouar à Laayoune a réuni des milliers de citoyens. Une équipe de Le360 était sur place.

La proclamation signée par Donald Trump concernant la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara et son intention d'ouvrir un consulat dans la ville de Dakhla a fait réagir le parti de l’Istiqlal. Un rassemblement a été organisé sur la place du Mechouar dans la capitale des provinces du sud.

Ce rassemblement, dirigé par Moulay Hamdi Ould Rachid, membre du Bureau exécutif et du Comité central du parti et coordinateur de la troisième région du Parti de l’Istiqlal dans le Royaume, s’est déroulé en présence de milliers de partisans istiqlaliens qui ont chanté l'hymne national avant l'hymne du parti dans une ambiance de fête, patriotique et enthousiaste suscitée par la décision américaine, qui a affirmé la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

Moulay Hamdi Ould Rachid a précisé dans son discours que l'ouverture du consulat américain aux côtés des consulats africains et des pays arabes frères est une reconnaissance de la crédibilité de l'autonomie gouvernementale.

Le responsable istqlalien a appelé le Front Polisario à la raison, affirmant que les Sahraouis continuent de tendre la main pour travailler ensemble sur le plan d'autonomie, ce plan étant la seule solution au problème du Sahara.

«L'ouverture de consulats dans les provinces du sud n'est rien d'autre qu'une reconnaissance explicite de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, qui connaît une accélération de son développement avec l'ouverture d'ambassades de pays africains et arabes grâce à la diplomatie royale», a quant à lui indiqué Sidi Hamdi Ould Rachid, président de la région de Laayoune-Sakia El Hamra au micro de Le360.ma.