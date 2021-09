© Copyright : DR

Kiosque360. Le trafic portuaire du port de Laâyoune a enregistré une croissance de 11,4% sur les huit premiers mois de 2021, selon l’Agence nationale des ports (ANP). Les détails.

Le port de Laâyoune affiche une bonne santé à l’issue des huit premiers mois de 2021, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication de ce vendredi. On apprend qu’il a enregistré une hausse de 11,4% en termes de trafic portuaire sur cette période. Selon les chiffres publiés par l’Agence nationale des ports (ANP), le port de Laâyoune a enregistré une évolution de 11,4% de son activité au cours des huit premiers mois de l’année 2021 comparé à la même période de l’année passée.

Ce port a assuré le transit de 1,2 million de tonnes de marchandises à fin août 2021. «Cette augmentation est le résultat de la hausse des importations d'hydrocarbures (+7,9%), des exportations de phosphate (+18,1%) et de sable (+3,3%). Alors que d’après le rapport de l’activité portuaire 2020, au terme de la dernière année, le trafic transitant par le port de Laâyoune a atteint 1,9 million de tonne, soit environ le même volume enregistré en 2019 (+0,6%)», détaille Aujourd’hui Le Maroc, ajoutant que l’activité du clinker au port de Laâyoune a affiché une baisse de 31,1% en 2020, dont le volume s’est chiffré à environ 60.800 tonnes.

Notons que le nombre de navires débarquant du clinker au port a ainsi reculé de 30%, passant de 52 escales en 2018 à environ 20 en 2019 et 14 en 2020. «S’agissant du volume moyen du clinker manutentionné au port de Laâyoune, il a atteint environ 4.050 tonnes en 2020 et varie entre 3.500 et 4.500 tonnes par navire. Les navires ayant respecté l’ETA annoncé dans l’avis d’arrivée représentent 94% de l’ensemble des escales et ceux qui ont présenté la DAP dans le délai représentent 75% du nombre total des escales», indique le journal.

On apprend que le délai moyen d’attente des navires au port a reculé de 23,3% en glissement annuel, avec une valeur moyenne de 1,23 jour et cette amélioration est expliquée par le repli de 30% du nombre d’escales des navires débarquant du trafic de clinker en 2020. «Au terme de l’année 2020, les exportations du trafic de phosphate ont connu une hausse de 9,6% par rapport à l’année précédente, avec un volume d’environ 1.101.700 tonnes. Le port de Laâyoune a été desservi par 22 navires phosphatiers en 2020, après 20 escales en 2019. S’agissant du volume moyen du phosphate manutentionné au port, il a atteint environ 50.080 tonnes par escale au titre de l’année 2020», précise Aujourd’hui Le Maroc.

De même, la productivité de manutention des navires phosphatiers au port de Laâyoune a enregistré une valeur moyenne de 30.854 tonnes par jour en 2020, après 35.643 tonnes par jour en 2019, marquant une baisse de 13%. Enfin, le nombre de navires ayant desservi le port de Laâyoune a enregistré une baisse de 5,6% par rapport à l’année 2019, en s’établissant à 220 escales.