Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, a tenu ce vendredi 5 novembre 202, à Nouaceur une réunion de travail avec le GIMAS, notamment sur la reprise du secteur de l’aéronautique.

Le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a tenu, vendredi 5 novembre 2021, à l’Institut des métiers de l’aéronautique (IMA) à Nouaceur une réunion de travail avec le Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales (GIMAS) suivie d’une visite des installations.

Ebranlé par la crise due au Covid-19 au niveau mondial, le secteur de l’aéronautique est désormais tourné vers la relance économique. Au Maroc, le secteur se prépare à entrer dans sa deuxième phase d’accélération pour rester un acteur majeur à l’échelle mondiale.

«Aujourd’hui, je viens à la rencontre des opérateurs pour voir les préparatifs du secteur qui est déjà dans la reprise, mais également et surtout cet effort d’anticipation par rapport au besoin futur. Ramener le privée au cœur du dispositif de la formation est capital. Il faut ramener les industriels dans un format intelligent de partenariat et mon rôle, en tant que ministre, aujourd’hui n’est pas de venir à l’aide, mais dans une optique d’anticipation de cette deuxième vague, de ce saut qualitatif auquel nous aspirons tous», a indiqué Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences.

La réunion de travail avec le GIMAS a porté notamment sur la collecte des doléances du secteur en matière d'accélération de l'accompagnement des compétences.

«Il y a 20 ans, nous avons démarré ce secteur par la force du travail, désormais nous avons l’ambition d’être positionnés par le haut et d’être dans la transformation du secteur, cette révolution du secteur qui vise à arriver à l’avion émission zéro. Nous avons les compétences, nous avons les moyens et nous avons les jeunes. Avec monsieur le ministre, nous travaillons ensemble pour réfléchir à comment nous pouvons, en allant très vite, habiliter nos jeunes pour qu'ils soient partie prenante dans la révolution du secteur», a déclaré Hamid Benbrahim El Andaloussi président d'honneur du GIMAS.

«Une attention particulière devra être accordée au middle management, à la niche de l'ingénierie et des études comme étant des sujets hautement prioritaires qui s'ajoutent à la formation des techniciens, des opérateurs et des hauts responsables», précise le ministère dans un communiqué.

Il est à rappeler que le secteur de l’aéronautique compte actuellement plus de 140 entreprises. Celles-ci ont créé près de 20.000 emplois directs et ont réalisé 20 milliards de dirhams de chiffre d'affaires en 2021.

Vendredi 22 octobre 2021, le GIMAS avait reçu la visite du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, pour une réunion de travail consacrée à la nouvelle feuille de route pour l’industrie aéronautique marocaine.