Kiosque360. Une nouvelle feuille de route pour le secteur de l’aéronautique est en préparation. Vendredi dernier, Ryad Mezzour, le ministre de l’Industrie et du Commerce, et le Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales (GIMAS) se sont rencontrés. Explications.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce et le Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales (GIMAS) planchent sur une nouvelle feuille de route pour le secteur de l’aéronautique, afin de capitaliser sur les acquis de la plateforme nationale et réussir la relance post-Covid. Car, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 26 octobre, les opérateurs ont besoin de compétitivité et de jeunesse pour la reprise.

«Notre ambition est de positionner le Maroc comme un acteur important dans la propulsion verte», a notamment déclaré le ministre de tutelle Ryad Mezzour. Ainsi, «la première grande mutation attendue dans le secteur concerne le moteur aéronautique et les évolutions environnementales», a-t-il expliqué.

Parmi les autres axes prioritaires, le développement de la recherche & développement et de l’ingénierie à travers de nouveaux centres et la mise en place de programmes collaboratifs avec les universités et les centres de recherche. Dans cette nouvelle feuille de route, il est également question du renforcement et de la complémentarité entre l’Institut des métiers de l’aéronautique (IMA) et l’Institut spécialisé des métiers de l’aéronautique et la logistique aéroportuaire (ISMALA).

Lors de cette réunion de travail, le ministre en a profité pour saluer l’engagement des opérateurs pour maintenir la cadence en dépit de ces circonstances exceptionnelles engendrées par la pandémie de Covid-19. Dans ce sens, le journal a mis en avant quatre actions engagées durant cette période, dont le rachat de Bombardier par Spirit Aerosystems, la confirmation de l’extension de l’usine en octobre 2020 et l’accord entre Sabca et Pilatus pour la fabrication des aérostructures de l’aéronef PC-12.