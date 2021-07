© Copyright : DR

Kiosque360. Une zone d’activités économiques mobilisant une enveloppe de 67 millions de dirhams verra le jour dans la commune d’El Ouatia, dans la province de Tan-Tan. Un projet qui s’inscrit dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud. Explications.

Lors de sa session, le Conseil de la région Guelmim- Oued Noun a ratifié une convention portant sur la construction d’une zone d’activités économiques dans la commune d’El Ouatia, relevant de la province de Tan-Tan. Ce projet nécessitera une enveloppe budgétaire de 67 millions de dirhams, dont une contribution du Conseil régional de l’ordre de 24,66 milliards de dirhams, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 7 juillet, en précisant que ce projet, inscrit dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, est le fruit d’une convention signée entre le Conseil régional, le ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration, le ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie verte et Numérique, la wilaya de Guelmim-Oued Noun, la province de Tan-Tan et la commune d’El Ouatia.

A cette occasion également, une série de conventions ont été approuvées par le Conseil de la région Guelmim- Oued Noun. Parmi elles, une convention spéciale de partenariat relative à l’atténuation des effets des catastrophes naturelles dans la région, et notamment à la protection des oasis des incendies. Elle a été signée avec l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier (ANDZOA) et la wilaya. Ce projet sera doté d’une enveloppe de 5,19 millions de dirhams dont 3 millions par le Conseil.

Autres conventions signées: une avec l’OFPPT pour financer la réalisation et l’équipement d’un institut spécialisé de technologie à Tan-Tan pour un coût de 60 millions de dirhams, avec une contribution de 30 millions de dirhams de la région; une autre pour le réaménagement des réseaux d’assainissement liquide dans la commune d’Addai - 5 millions de dirhams financés par le Conseil de la région-, une convention de partenariat avec l’Association du Salon du cheval d’El Jadida -600.000 dirhams-, ou encore une convention-cadre de partenariat avec le ministère délégué auprès du ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.