Une nouvelle étude pour l’autoroute de contournement Est de Marrakech

«Selon le cahier des prescriptions spéciales, cette étude s’inscrit dans le cadre du développement et de la modernisation du réseau routier national. De ce fait, l’examen de l’offre en termes de transport existant autour de Marrakech a fait ressortir un besoin pour la création d’un contournement Est de la ville en interceptant la RN8, la RN9 et la RN7 menant vers Taroudant», lit-on.

Ce projet d’aménagement du territoire permettra d’offrir, de par sa position géographique et sa connexion au réseau routier et autoroutier, des opportunités importantes pour l’accélération du développement socioéconomique et touristique d’un large périmètre au Centre-Est du pays.

L’autoroute de contournement reliera l’A3 à la RN7, en interceptant la RN8 menant vers Béni-Mellal, la RN9 allant vers Ouarzazate et la RP2017 menant à l’Ourika, avec comme principal objectif de raccourcir significativement la distance et le temps de parcours des usagers. Cette liaison permettrait d’assurer un accès direct à la RN8, la RN9 et la RN7 depuis le nord de la ville de Marrakech, évitant ainsi aux trafics de transit de traverser la ville ocre, ce qui raccourcira considérablement le temps de parcours.

Ce contournement interceptera également la future autoroute Marrakech-Béni Mellal et permettra au trafic en provenance du nord de rejoindre les villes de Kelaât Sraghna et de Béni Mellal en contournant Marrakech.