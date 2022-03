© Copyright : Einat Levi

Une délégation de représentants des principales organisations économiques d'Israël est au Maroc, ce mardi 29 mars 2022, pour mener une mission de prospection économique et commerciale.

Le360 vous l'a annoncé précédemment: une délégation israélienne de haut niveau est actuellement en visite au Maroc. Au programme: une session de travail entre les présidents des fédérations sectorielles de la Confédération générale des entreprises du Maroc et les membres de cette délégation israélienne, et une série de visites qui vont la mener à Tanger Med et dans quelques unités industrielles dans certains secteurs clés (industrie pharmaceutique, agrobusiness, automobile, etc.).

Composée des représentants des principales organisations économiques d'Israël, notamment The Export Institute, the Israeli Employers and Business Organizations (IEBO), The Federation of Israeli Chambers of Commerce (FICC) et The Manufacturers Association (MAI), cette mission d’affaires se rendra à Casablanca, à Tanger et à Marrakech et rencontrera d'autres organisations économiques marocaines, telles que l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), Casablanca Finance City (CFC), l'Agence spéciale Tanger Méditerranée (TMSA), entre autres, annonce, sur Linkedin, Einat Levi, chargée des Affaires économiques au bureau de liaison d'Israël au Maroc.

Le 13 mars dernier, la CGEM a, rappelons-le, dépêché une délégation de 80 femmes et hommes d’affaires en Israël, représentant les différents secteurs d’intérêts communs, à l’occasion de l’inauguration de la ligne aérienne directe de RAM reliant Casablanca à Tel Aviv.

Un forum économique Maroc-Israël a eu lieu le mardi 15 mars dernier, à l’issue duquel la CGEM a signé un accord de partenariat stratégique avec le patronat israélien.

Mercredi 23 mars, un mémorandum d’entente (MoU) dans le secteur de l’industrie aéronautique a été signé à Rabat entre le Maroc et la société Israel Aerospace Industries (IAI). Paraphé par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et le président du conseil d’administration de la société IAI, Amir Peretz, ce MoU s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Déclaration Conjointe entre le Maroc et Israël, signée en décembre 2020 à Rabat.