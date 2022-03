© Copyright : Adil Gadrouz - Le360

Kiosque360. Le premier Forum économique Israël-Maroc marque la mise en place de canaux de coopération entre les deux pays. Cet article est une revue de presse de l’hebdomadaire La Vie Éco.

«Maroc-Israël: la coopération économique en mode accéléré», titre l’hebdomadaire La Vie Éco. Et pour cause, les patronats des deux pays ont entamé la mise en place des canaux de coopération entre les secteurs privés respectifs. Une étape qui couronne le premier Forum économique Maroc-Israël organisé, en Israël, par la CGEM et la Israeli Business and Employers Association (IEBO).

Cet événement, le premier du genre entre les deux pays, a été marqué par la participation de 80 entreprises marocaines et plus de 300 entreprises israéliennes. Plusieurs secteurs ont été représentés: l’agriculture, l’industrie, la santé, l’éducation, les énergies renouvelables et l’eau.

A cette occasion, un accord de partenariat stratégique a été signé à Tel Aviv entre Chakib Alj, président de la CGEM, Ron Tomer, président de IEBO et de Manufactures Association of Israël et Uriel Lynn, président de la Fédération des Chambres de commerce d’Israël (FICC). En vertu de cet accord, les parties prenantes vont poursuivre un dialogue ouvert entre la CGEM et IEBO pour explorer des sujets importants concernant les relations entre le Maroc et Israël, et contribuer à l’expansion réciproque du commerce, de l’investissement et du développement de la technologie, relève l’hebdomadaire.

Parmi les engagements tenus à Tel Aviv, l’établissement d’un canal de communication à travers un conseil d’entreprise bilatéral. L’objectif étant de promouvoir la coopération entre les deux organisations et développer les échanges d’informations et d’expériences sur les questions d’intérêt commun.

Cela passe par l’établissement d’une consultation et coopération effectives et systémiques entre les parties, particulièrement en matière de commerce et des politiques de développement de l’investissement, poursuit la même source.

Les deux parties comptent échanger également des informations sur les sujets économiques, la législation, les données sectorielles et touristiques. Autres sujets d’échange d’information : le commerce extérieur, le système des douanes et de devises.

La CGEM et IEBO s’engagent par ailleurs à tenir des réunions régulières pour faciliter l’échange des points de vue afin de réviser les prévisions et l’application de cet accord, à encourager l’échange des missions de commerce, les événements B2B et les missions de commerce.