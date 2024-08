Un label «Morocco handmade» pour l’artisanat

Le Maroc s’apprête à lancer une nouvelle vague de certification du label national de l’artisanat, «Maroc Fait Main». C’est ce qu’annonce le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du mercredi 28 août. «Ce label, qui représente un gage de qualité et d’authenticité, est au cœur d’une initiative ambitieuse menée par le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire», lit-on.

L’objectif est de renforcer les standards de l’artisanat marocain tout en préservant le riche patrimoine culturel du pays.Via un appel d’offres international devant être attribué le 8 octobre prochain, le ministère sélectionnera les organismes chargés de réaliser l’audit technique et la certification conformément au règlement d’usage de ce label «Maroc Fait Main».

Le processus de certification se déroulera en quatre lots distincts, chacun correspondant à des catégories spécifiques d’artisanat. Ces lots couvrent les 12 régions du Royaume (Fès - Meknès et Oriental, Marrakech - Safi et Béni Mellal – Khénifra, Casablanca - Settat, Rabat-Salé-Kénitra et Tanger-Tétouan-Al Hoceima, ainsi que le quatrième lot composé de Souss-Massa, Draa - Tafilalet, Guelmim - Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Ed Dahab).

«Cette segmentation vise à assurer une évaluation approfondie et adaptée aux diverses spécialités artisanales. Il est à noter que ledit label est basé sur la définition de trois niveaux d’adhésion. Chaque niveau est défini par des exigences différentes qui s’additionnent afin que leur contenu incite les différents acteurs de l’artisanat du Maroc à progresser vers l’excellence du produit et de la conduite des affaires», lit-on encore.

Le droit d’usage du label est ouvert pour cette édition à un total de 600 unités de production au niveau national, de type mono artisans, PME et coopératives, dans le secteur de l’artisanat à fort contenu culturel. Soulignons que l’obtention du label «Maroc Fait Main» représente non seulement une reconnaissance de leur savoir-faire, mais aussi une opportunité d’accroître leur visibilité sur les marchés nationaux et internationaux. À terme, cette initiative devrait contribuer à renforcer l’économie locale en favorisant un artisanat de qualité, authentique et compétitif.