Le trafic aérien en forte progression

A fin septembre dernier, les aéroports du Maroc ont accueilli 24.274.324 passagers, soit une hausse de 19,66% comparativement à la même période un an auparavant.

Signe d’un essor touristique indéniable, le transport aérien ne s’est jamais aussi bien porté. En effet, depuis la reprise, au lendemain de la pandémie de covid-19 qui a cloué au sol tous les avions, le secteur touristique marocain ne cesse de réaliser des prouesses. Et le transport aérien continue de progresser au point d’enregistrer record sur record.

Preuve en est, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du mardi 29 octobre, les derniers chiffres de l’Office national des aéroports (ONDA), qui indiquent qu’un nouveau pic a été enregistré durant le mois de septembre. Les aéroports du Maroc ont accueilli 24.274.324 passagers à fin septembre 2024, soit une hausse de 19,66% comparativement à la même période un an auparavant.

«À noter que cette tendance haussière a été observée au niveau de la majorité des aéroports. Celui qui a connu la plus forte croissance en termes de trafic aérien est celui de Rabat-Salé avec une progression estimée à 42,77%. Celui d’Agadir se place en deuxième position avec 36,5%. Selon l’ONDA, le trafic des aéroports de Dakhla, Marrakech, Tétouan et Tanger a, respectivement, grimpé de 35,94%, 33,88%, 31,09% et 21,91%», lit-on.

Le trafic intérieur enregistre lui aussi une forte évolution (+28,82% en un an), pour atteindre 2.552.687 passagers à fin septembre 2024. Le trafic aérien international a, quant à lui, enregistré une hausse annuelle de 18,67%, avec 21.721.637 passagers. Cette évolution est due aux bonnes performances des marchés européens (+19,86%), de l’Afrique (+17,68%) et du Moyen et Extrême-Orient (+11,99%).

Dans ses statistiques, l’ONDA a fait aussi état de 179.863 mouvements d’avions à fin septembre dernier, en progression de 15,44% comparativement à la même période un an auparavant. Le fret aérien n’est pas en reste, ce segment ayant enregistré une augmentation de 21,50%, à plus de 67.833 tonnes à la même date.