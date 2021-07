© Copyright : DR

Kiosque360. Le projet de végétalisation de l’ancienne décharge publique de Tanger se voit doter d’une enveloppe budgétaire de 21 millions de dirhams. Un projet d’envergure pour la transformer en véritable poumon vert. Les détails.

Le projet de végétalisation de l’ancienne décharge publique de Tanger avance. Suite à l’entrée en vigueur du nouveau Centre d’enfouissement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés, situé dans le douar de Skedla relevant de la commune rurale d’Al Menzla, et du projet de reconversion des déchets à Hrarech (route de Tétouan), les autorités ont décidé de fermer le site pour le transformer en espace vert. Doté d’une enveloppe budgétaire de 21 millions de dirhams, ce projet est le fruit d’une convention de partenariat dont les dispositions viennent d’être approuvées lors de la dernière session ordinaire du Conseil régional de Tanger-Tétouan- Al Hoceima (CR-TTA) au titre du mois de juillet, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 12 juillet.

Liant l’Agence de développement du Nord (APDN) à la wilaya de la région de Tanger-Tétouan- Al Hoceima, au CR-TTA et à la commune de Tanger, ce projet a été élaboré conformément aux Hautes instructions royales visant notamment à préserver l’environnement, comme le rappelle le quotidien, indiquant au passage que le CR-TTA a mené d’autres projets environnementaux comme celui du «Quartier écologique de Merchane».

A l’agenda désormais, les travaux de réalisation du projet de végétalisation de l’ancienne décharge publique. Le premier chantier consistera en la réhabilitation et la mise en place de terre végétale sur le terrain réservé à l’ancienne décharge publique de Mghogha. Le deuxième, quant à lui, concernera l’acquisition et l’installation d’un système d’irrigation sur ce terrain, ainsi que la plantation d’arbres pour clôturer l’espace. En tant que maître d’ouvrage, l’APDN se charge du lancement des appels d’offres, ainsi que de la gestion administrative et financière, jusqu’à la livraison du projet.